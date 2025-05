Marco Montemagno il 18 maggio al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Il seguitissimo Marco Montemagno arriva per la prima volta al Teatro EuropAuditorium di Bologna con Montemagno Live in un’inedita dimensione live, il 18 maggio 2025 alle ore 21.

Un’esperienza coinvolgente, nel suo imperdibile monologo ricco di idee, humor e provocazione, che porta a esplorare le sfide del futuro da un punto di vista inaspettato. Con uno sguardo acuto e ispiratore, Monty guida il pubblico attraverso i cambiamenti imminenti del lavoro e della società, approfondendo anche il ruolo dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni nella vita di tutti i giorni. Un viaggio per affrontare il domani con buon senso, diventare protagonista attivo, evitando di essere travolto dagli eventi. Un appuntamento curioso per chi vuole anticipare il futuro e non subirlo.

info@teatroeuropa.it – 051.372540