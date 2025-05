La “caccia al tesoro della biodiversità”: BIOBLITZ all’Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo” di Nonantola

Il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia invita cittadini di tutte le età a partecipare a un’avventura unica: il BioBlitz Torrazzuolo, la “caccia al tesoro della biodiversità” che trasformerà l’Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo” in un laboratorio a cielo aperto.

L’iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Lara Maistrello, docente di Entomologia, vede il contributo di numerosi colleghi del Dipartimento, esperti in batteri, funghi, piante, piccoli animali, tardigradi e gastrotrichi) fino agli animali più grandi, sia terrestri che di acqua dolce.

Quando & dove: sabato 17 maggio 2025 (con iniziative dalle 9:30 alle 23:00), presso l’Oasi Torrazzuolo, Via Due Torrioni 41, Nonantola (MO).

Questa iniziativa si colloca all’interno della Biodiversity Sampling Week (BSW) dal 12 al 18 maggio, promossa dal National Biodiversity Future Center (NBFC), primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità finanziato dal PNRR – Next Generation EU, durante la quale scienziate e scienziati si alleano con la cittadinanza per mappare lo stato di salute della biodiversità e rendere visibili al pubblico le tecniche di gestione e tutela della natura e i progetti di monitoraggio sviluppati dal centro NBFC.

“Abbiamo scelto il Torrazzuolo perché quest’area, inserita nella rete “Natura 2000”, è un mosaico ambientale (zone umide ripristinate, rimboschimenti storici in continuità con l’antico Bosco della Partecipanza Agraria, siepi, filari alberati, aree prative) che offre habitat diversificati per piante, invertebrati, piccoli vertebrati e tante specie acquatiche”, spiega la prof.ssa Lara Maistrello.

Come partecipare: La registrazione online è gratuita e indispensabile, basta collegarsi alla pagina dedicata presente sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita: https://www.dsv.unimore.it/it/bioblitz-bsw-nonantola, registrarsi all’evento e iscriversi alle attività preferite tra quelle offerte dal programma. Partecipare è semplice: con lo smartphone e sotto la guida degli esperti, i partecipanti si trasformeranno in scienziati per un giorno, georeferenziando e fotografando ogni scoperta per contribuire in tempo reale alla mappatura della biodiversità locale.

L’iniziativa è rivolta a tutti, con tante attività accattivanti che coprono l’intera giornata dalla mattina fino a notte per scoprire il maggior numero possibile di esseri viventi che popolano l’oasi. In particolare, partecipare al BIOBLITZ rappresenta un’occasione formativa unica per coinvolgere studenti e insegnanti in un’immersione pratica nella scienza sul campo, favorendo l’orientamento ai futuri percorsi di studio e l’arricchimento professionale dei docenti, mentre insieme contribuiscono concretamente alla ricerca sulla biodiversità.

“Si tratta di un’occasione unica per avvicinare i curiosi di tutte le età alla scoperta della natura e per vivere sul campo come operano i ricercatori” continua Maistrello. “Con il BioBlitz Torrazzuolo ogni partecipante diventa protagonista di un progetto scientifico che valorizza il patrimonio naturale e rafforza la consapevolezza che la biodiversità è un patrimonio di tutti e la sua tutela richiede la partecipazione di ciascuno”.