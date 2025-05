Il Giro d’Italia passa da Toano il 21 maggio: le modifiche alla viabilità e come vivere al meglio la giornata

“Il transito del Giro d’Italia sull’Appennino Reggiano, nelle due tappe del 21 e 22 maggio, sarà una grande occasione di visibilità, per il territorio di Toano in particolare l’undicesima tappa, la Viareggio – Castelnovo Monti che transiterà sulle nostre strade. Ma ovviamente il passaggio della corsa prevede delle limitazioni alla circolazione ed anche agli orari delle scuole. Per rendere davvero speciale questa giornata auspichiamo un forte coinvolgimento di tutta la comunità!”. Così il Sindaco Leonardo Perugi annuncia il passaggio della Corsa Rosa il 21 maggio nel territorio toanese.

In occasione della grande manifestazione sportiva le modifiche alla viabilità prevedono che la SP486R e la SP841 saranno chiuse e non sarà consentito l’accesso dalle vie laterali e dai passi carrabili interessati, dalle ore 13 circa fino al transito dell’automezzo che segnala la fine della gara ciclistica. Saranno modificati anche gli orari scolastici: le lezioni termineranno anticipatamente, nello specifico alla scuola dell’infanzia di Toano l’orario di uscita saranno le 12; anche alla scuola primaria di Toano l’uscita sarà alle 12; alla scuola secondaria di Toano invece, si uscirà alle 12.10; anche alla scuola dell’infanzia di Quara orario di uscita fissato alle 12.10; dalla scuola primaria di Quara si uscirà alle 11.40; infine alla scuola primaria di Cerredolo, l’orario di uscita sarà alle 12.

Il trasporto pubblico che interessa la scuola secondaria di Toano con la linea 88 vedrà le corse anticipate.

“Invito tutti i bambini e i ragazzi che usciranno prima dalle scuole – prosegue Perugi – a fermarsi in paese per assistere al passaggio del Giro, un evento che sicuramente ricorderanno perché molto spettacolare e coinvolgente. In piazza della Libertà, nel centro di Toano, alle ore 14 avremo anche la fermata della Carovana del Giro, con animazione e distribuzione di gadget da parte degli sponsor della corsa. Invito anche i residenti nelle borgate che saranno attraversate dalla corsa, da Ponte Dolo a Quara, ad addobbare i loro balconi, le vetrine, le recinzioni per tributare il giusto “benvenuto” al Giro. Infine un’ultima raccomandazione: è importante mantenere custoditi gli animali domestici, per evitare che si trovino sulla strada al momento della corsa. Questo comporterebbe infatti rischi per gli stessi animali e anche per i ciclisti”.

Per informazioni è possibile contattare il centralino comunale al numero 0522 805110.