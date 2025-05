Torna Sunday Music 2025, cinque appuntamenti tra musica, parole e sapori nel cuore di Modena

A partire da domenica 18 maggio torna l’attesissimo evento della primavera modenese: Sunday Music, la rassegna musicale che da anni anima le domeniche di Fusorari, storico locale nel centro della città. Un format collaudato e amato, che unisce concerti dal vivo, poesia e convivialità in un’atmosfera intima e rilassata, realizzato con la collaborazione di ModenAmoreMio e Confesercenti Modena.

Artisti emergenti e affermati del panorama jazz, folk e cantautorale, insieme a poeti

e performer selezionati, si alterneranno sul palco per dare voce a storie in musica e

parole. Ogni data sarà un viaggio diverso, pensato per coinvolgere il pubblico

attraverso generi e linguaggi espressivi sempre nuovi.

Il pubblico potrà prenotare un tavolo per ascoltare il concerto, godersi l’aperitivo

all’aperto e fermarsi per la cena. La cucina di Fusorari aprirà dalle ore 18 con il

consueto menu stagionale.

Tutto avrà luogo nella suggestiva piazzetta di Fusorari, in piazzale Torti 5, Modena,

a pochi passi dal Duomo.

Ogni domenica, dal 18 maggio al 22 giugno, con inizio concerti alle ore 19.00.

La musica dal vivo è un linguaggio che unisce, racconta e fa respirare la città.

SundayMusic nasce per valorizzare artisti e autori, offrire al pubblico modenese uno

spaziodi ascolto e condivisione e trasformare la domenica in un momento speciale.

Quest’anno oltre all’arte e all’intrattenimento si aggiunge uno scopo benefico: due

delle serate in programma saranno in collaborazione con Bambini nel deserto

Onlus, il 25 maggio, e con Emergency Modena, il 15 giugno.

5 domeniche, 5 viaggi musicali, un’unica cornice: quella accogliente e creativa di

Fusorari.

Per informazioni, prenotazioni e programma aggiornato:

Instagram: [@fusorari] Telefono e whatsapp: 059 4270436

IL PROGRAMMA IN SINTESI