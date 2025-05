Sport a Scuola: Muoviti Muoviti diventa maggiorenne

L’Italia sta per essere il primo Paese al mondo a dotarsi di una norma che riconosce l’obesità come una malattia, tanto che chi ne è affetto avrà diritto a ricevere le cure gratuite previste dai livelli essenziali di assistenza. Si tratta di una condizione che riguarda circa 6 milioni di cittadini italiani e che si può sviluppare in età precoce. Secondo Istat, infatti, il 19% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso, e il 9,8% soffre di obesità. Inoltre, secondo l’OMS, il 94% degli adolescenti Italiani non pratica attività fisica quanto dovrebbe.

Numeri che, insieme alle patologie correlate, hanno un impatto sul Servizio sanitario che ogni anno supera i 13 miliardi di euro.

Il Disegno di legge in discussione alla Camera prevede anche campagne di prevenzione, e in questo senso, nei territori di Carpi, Novi di Modena e Soliera esiste un’iniziativa che, da 18 anni, coinvolge migliaia di giovanissimi: si tratta di ‘Muoviti Muoviti’, il progetto di contrasto alla sedentarietà che punta a sviluppare precocemente una cultura del benessere, della salute e della motricità.

Il progetto parte dalla decennale esperienza maturata nel campo negli anni dai due enti di promozione sportiva Csi e Uisp, che da tempo si occupano di benessere psicofisico e attività sportiva, integrando la novità introdotta a livello Nazionale: il 20 settembre 2023 infatti è una data storica per lo Sport, perché la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la modifica dell’art 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma: ”la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere Psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Nell’anno scolastico 2024/2025, ‘Muoviti Muoviti’ ha potuto sostenere più ore per ogni classe, riportando a 20 il numero di incontri settimanali.

Complessivamente anche in questa edizione sono state 14 le scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia che, tra Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno partecipato, per un totale di 2.600 bambini coinvolti, dai 5 ai 9 anni.

Confermata anche l’attività in piscina, in accoglimento di un’esigenza avanzata da Soliera, e prosegue il progetto Muoviti Muoviti Special che, date e tante richieste ricevute dal corpo docenti, ha visto aumentare le ore dedicate, interessando oltre 120 ragazzi con disabilità, accompagnati nelle attività dalla psicomotricista Elisabetta Romagnoli, coadiuvata da un aiutante dato l’aumentare dei partecipanti.

Confermato anche il progetto di acquaticità, con 4 lezioni che, presso la piscina di Carpi, hanno coinvolto le Scuole materne di Soliera.

Con i 2600 bambini coinvolti, per un totale di 2100 ore di attività, ‘Muoviti Muoviti’ ha raggiunto complessivamente oltre 47.500 giovani, con un totale di 30.000 ore di attività svolte nell’arco dei suoi 18 anni di vita.

Numeri significativi per una realtà che intende valorizzare il concetto di sport quale diritto per tutti, un bene che interessa salute, qualità della vita, educazione e socialità, e promuovere l’integrazione dei ragazzi con disabilità.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, Centro Sportivo Italiano e UISP, che hanno dato vita all’iniziativa nel 2007/2008, in sinergia con la Consulta ‘Sport’ del Comune di Carpi.

Come accennato, grande novità di questa edizione riguarda il fatto che una parte dei fondi ricevuti dai partner del progetto è stata investita per acquistare materiale didattico e sportivo da tenere a disposizione delle scuole per migliorare l’offerta formativa e rendere le palestre più fruibili e le lezioni più motivanti.

I 20 istruttori e i 2 coordinatori (Davide Pavesi e Luca Bracci) qualificati hanno proposto agli alunni coinvolti attività ludica attraverso giochi vari e percorsi misti, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell’integrazione (compresa quella dei bambini di origine straniera) e del disagio, sia esso fisico, psicologico o sociale.

In accordo con la richiesta della Consulta dello sport e delle società sportive del territorio, la tradizionale Festa, che abitualmente rappresentava l’evento di chiusura, è diventata invece quello di apertura del progetto. Lo scorso 12 ottobre, presso la Pista di Atletica di Carpi, 500 ragazzi, ai quali è stata regalata una t-shirt ricordo dell’evento, donata dai partner del progetto, si sono cimentati nelle varie discipline sportive proposte dalle società del territorio.

La 18^ edizione è promossa dalla Consulta E dal Comune di Carpi, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche scolastiche e con la partecipazione degli Assessorati allo Sport dei Comuni di Soliera e Novi di Modena, con il sostegno della Fondazione CR Carpi e il contributo del Centro Commerciale ‘Il Borgogioioso’.

“Muoviti Muoviti – commentano i promotori – è un progetto che mette d’accordo ed entusiasma tutti: giovani partecipanti, operatori, docenti e famiglie. È anche un progetto innovativo, non solo perché ogni anno si modifica per venire incontro al mutare delle esigenze (l’età, il coinvolgimento degli alunni con disabilità, l’integrazione, per fare solo alcuni esempi), ma anche perché non c’è nulla di più innovativo che puntare sulla formazione dei giovani, che passa anche dall’abitudine a praticare uno stile di vita sano, improntato al movimento e allo sport, che è anche educazione alle regole e a una corretta socializzazione. Tanto più innovativo, un progetto come il nostro, in quanto si svolge in un Paese di individui sempre più sedentari, con le conseguenze, sui singoli e sulla collettività, che questo ha a breve e lungo termine. In poche parole: ‘Muoviti Muoviti ci rende davvero orgogliosi!”.