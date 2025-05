Rocambolesco inseguimento per le strade di Bologna: 28enne arrestato dai carabinieri del Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 28enne originario della Romania, già noto alle Forze dell’Ordine, in Italia senza fissa dimora, accusato del reato di resistenza a un Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna per guida sotto l’influenza dell’alcol.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta durante la notte a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno effettuato in viale Togliatti, all’altezza della rotonda Benedetto Croce – quartiere Borgo Panigale-Reno. Verso le ore 2:40, i militari hanno notato una berlina, poi identificata in un’Audi con targa rumena, che procedeva ad elevata velocità: alla vista dei Carabinieri, l’autista del veicolo ha repentinamente cambiato il senso di marcia e si è dato velocemente alla fuga, innescando così un inseguimento tra le vie del centro abitato, durante il quale, in due distinte occasioni, il 28enne ha speronato una gazzella e danneggiato l’impianto semaforico di via Saffi. Nella circostanza, il 28enne, inseguito da due autoradio del Radiomobile in direzione centro città, ha oltrepassato due distinti incroci regolati da semafori con la luce rossa attivata a forte velocità, costringendo i veicoli in transito a compiere brusche frenate e manovre repentine, mettendo altresì a repentaglio la sua incolumità, quella degli altri utenti della strada e, non ultima, quella della giovane compagna a bordo, in stato interessante. Raggiunto e bloccato in via Malvasia, l’uomo ha continuato ad opporre una attiva resistenza ai Carabinieri, costretti letteralmente ad estrarlo dall’abitacolo dove si era rinchiuso bloccando le portiere.

Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno verificato che il 28enne, nel frattempo sempre poco collaborativo al controllo nonostante le lacrime della fidanzata impaurita, aveva la patente di guida sospesa da alcuni mesi per guida sotto l’effetto di alcol, motivo per il quale è stato deferito ai sensi del C.d.S. mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Alla prova dell’etilometro infatti, l’uomo è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1,44 grammi litri. Dopo le procedure di identificazione e di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima. L’arresto è stato convalidato e, all’esito del rito abbreviato richiesto dall’avvocato, il 28enne è stato condannato a 8 mesi, con pena detentiva tramutata in pecuniaria per la somma di 3600€.