Ripristinata nel pomeriggio in via provvisoria l’erogazione del servizio idrico al condominio Ginko

Il Gruppo Hera ha ripristinato nel pomeriggio di oggi in via provvisoria l’erogazione del servizio idrico al condominio Ginko di via San Pietro 43-49 a Sassuolo.

L’interruzione della distribuzione dell’acqua si era resa necessaria ieri a causa di una situazione di grave inadempienza rilevata dal Gestore, che non consentiva allo stesso di mantenere una posizione di inerzia. In particolare, malgrado il contratto di servizio con il condominio sia cessato da mesi, con la conseguente chiusura del contatore, si sono continuati a registrare, in maniera del tutto irregolare, consumi importanti di acqua, che determinano ricadute negative sull’utenza regolare.

Prima di procedere alla sospensione del servizio la multiutility si era inoltre attivata senza successo per rintracciare l’amministratore di condominio, al fine di sanare la situazione. Il Gruppo Hera accoglie quindi con favore la disponibilità dell’amministrazione comunale di Sassuolo a convocare un tavolo di confronto anche con proprietari e famiglie, al fine di risolvere nel più breve tempo possibile i gravi problemi che hanno portato all’interruzione del servizio.