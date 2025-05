Modena, atleti e i tecnici del nuoto pinnato e paralimpico ricevuti in Municipio

Una nutrita rappresentanza di atlete e atleti del Circolo Sportivo Guardia di Finanza di Modena, attivi nelle discipline del nuoto pinnato e del nuoto paralimpico, è stata ricevuta oggi – mercoledì 14 maggio – nella Sala di Rappresentanza del palazzo comunale dal sindaco Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi.

Il gruppo, che ha conquistato numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai recenti Campionati Nazionali di Lignano Sabbiadoro, era accompagnato dai tecnici e dai rappresentanti della Guardia di Finanza. In prima fila, Luigi Beggiato, plurimedagliato alle Paralimpiadi di Tokyo e primo atleta paralimpico italiano a entrare nelle Fiamme Gialle, affiancato dai tecnici Matteo Poli e Cesare Fumarola e dal colonnello Gianluca Capecci, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Presenti per il nuoto pinnato: Isabel Mignano (classe 2012), Chiara Bozzali, Matilda Pacchioni, Viola Pontevolpe, Giulia Stancato e Arianna Grana; per il nuoto paralimpico, oltre a Beggiato, Giorgia Coruzzi, David Neviani, Elena Selmi, Stefano Vlahos, Caterina Meschini, Kevin Casali e le allenatrici Eliana Orsi e Asia Sottile.

A conclusione dell’incontro, sindaco e assessore hanno consegnato agli atleti un marsupio blu personalizzato con il logo del Comune di Modena e, ai tecnici, un volume dedicato alla città.

L’iniziativa si inserisce nel programma promosso dall’assessorato allo Sport per valorizzare, attraverso momenti istituzionali di incontro e riconoscenza, quelle realtà sportive modenesi che, pur ottenendo risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, non sempre godono di un’adeguata visibilità pubblica. “Modena è città di sport. Di tutti gli sport, perché non ne esistono di minori”, ha sottolineato l’assessore Bortolamasi. “La nostra volontà è continuare a valorizzare e sostenere chi, quotidianamente, si impegna con passione e determinazione per diffondere la pratica sportiva in maniera diffusa.”

Il Circolo Sportivo Guardia di Finanza di Modena organizza corsi di nuoto e nuoto pinnato articolati su diversi livelli, in base all’età e al grado di preparazione tecnica. Gli atleti sono seguiti da uno staff di tecnici altamente qualificati, la cui esperienza è riconosciuta ben oltre i confini nazionali.