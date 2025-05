L’arte inclusiva in mostra a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese è stata inaugurata una mostra di pittura che vede esposti, tra gli altri, anche i quadri realizzati dai ragazzi che frequentano il Centro socio-riabilitativo diurno Fossetta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gestito dalla cooperativa Gulliver. La collettiva è stata organizzata dall’associazione Arte Cultura, presso la Casetta delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2 a Fiorano Modenese.

E’ il risultato di un progetto di inclusione attraverso l’arte realizzato con la collaborazione dei volontari dell’associazione culturale fioranese che, da settembre 2024, hanno dedicato alcune mattine al mese per insegnare ai ragazzi del Centro Diurno distrettuale le tecniche pittoriche di base, accompagnandoli nel realizzare le loro opere esposte ora in mostra, accanto a quelle dei soci di Arte e Cultura.

“Questa collaborazione tra realtà che si occupano di ambiti diversi, apparentemente distanti tra loro, in cui ognuna ha messo a disposizione dell’altra le rispettive risorse e possibilità, ha dato vita a un progetto che è un perfetto esempio di welfare culturale, cosa su cui l’Amministrazione fioranese sta lavorando molto. Un progetto di welfare culturale è infatti quello in cui l’espressione artistica diventa strumento per il benessere individuale e collettivo. Sono molto soddisfatta di questa collaborazione e grata alle due realtà che l’hanno resa possibile.”, sottolinea l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini.

“Noi volontari abbiamo lavorato bene con i ragazzi del Centro. – afferma Maria Gentile di Arte e Cultura – All’inizio non sapevamo da che parte iniziare, sono stati loro a farci capire fin dove potevamo arrivare. Mettendogli tra le mani un pennello e dei colori hanno realizzato delle opere che per noi sono di grandissimo valore. Ecco perché i loro capolavori sono esposti in mostra insieme ai nostri quadri. L’esperienza continua e stiamo facendo anche dei lavori di gruppo, facendoli interagire tra loro.”

“Una bellissima esperienza di integrazione e inclusione”, ha sottolineato Gledys Campana Aravecchia, coordinatrice del Centro Diurno Fossetta, gestito da Gulliver.

Il programma del “Maggio fioranese in arte”, proposto da Arte e Cultura presso la sede di via Santa Caterina 2, continua sabato 17 e domenica 18 maggio con le visite alla mostra dalle 17.00 alle 19.30 e i laboratori artistici tenuti dai volontari sotto il porticato della Casa delle Arti Vittorio Guastalla.

Nel fine settimana successivo, sabato 24 maggio alle 18.30 ci sarà lo spettacolo musicale “Aspra è la via del cielo” con Domenico Andriani, voce recitante, e Domenico Susca alla chitarra, mentre domenica 25 maggio continua la mostra con i laboratori artistici dalle 17 alle 19.30.

L’ingresso a mostra e spettacoli è libero e gratuito.