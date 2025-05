In via Libia a Bologna domani verrà ripristinato il doppio senso di circolazione in corrispondenza del cantiere

I lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore, nella tratta San Vitale-Rimesse e via Larga nell’ambito del Progetto Integrato per la Mobilità Bolognese (P.I.M.B.O.), da domani giovedì 15 maggio presenteranno una nuova modifica. Sarà ripristinato, infatti, il doppio senso di circolazione su via Libia in corrispondenza del cantiere. Il tratto della strada, riaperto parzialmente al transito veicolare lo scorso 14 aprile, è attualmente a senso unico in direzione di via Palmieri.