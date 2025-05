“Grande successo per la prima tappa di Sentieri Comuni”: oltre 100 presenze domenica scorsa a Monchio

Sono state 102 le presenze alla tappa Sentieri Comuni a Monchio di domenica 11 maggio, seconda iniziativa dell’iniziativa di questo progetto che è giunto alla sua terza edizione e vede coinvolte dodici associazioni dei comuni di Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano, Carpineti, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polinago e Lama Mocogno, coinvolgendo quindi territori pianeggianti, collinari e montuosi della provincia reggiana e modenese.

Un serie di camminate non competitive che toccheranno gli 11 Comuni, in un itinerario che si snoderà su tutto il territorio nel periodo compreso tra maggio e settembre 2025.

Per il sindaco di Palagano Fabio Braglia «questo successo è la testimonianza della bontà dell’iniziativa, che attraverso esperienze di cammino e scoperta mette in connessione luoghi e persone. Ringrazio di cuore Giulia Grossi e tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione di Sentieri Comuni, che con il loro impegno contribuiscono al rilancio della montagna e delle nostre comunità»

Le associazioni coinvolte sono: Proloco Sassuolo, Virtus Casalgrande, Proloco Castellarano e Gers Roteglia, Nordic Walking Baiso, Fra la Secchia e il Dolo, Il Melograno, Palagano Prolocos, Polisportiva Monchio ASD APS, Proloco e Gem Montefiorino, Società sportiva Frassinoro, Team Pifonchi, Proloco Polinago, ASD Monte Cantiere.

Le camminate proposte saranno momenti di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, di paesaggi e natura ma anche di tradizioni e di conoscenza dei prodotti di eccellenza.

Tutte le camminate proposte sono gratuite, il personale dell’associazione organizzatrice accompagnerà i partecipanti nel percorso e al termine ci sarà un ristoro offerto.

Sul sito internet www.sentiericomuni.it è possibile visionare la descrizione di ogni camminata, mentre per informazioni è possibile scrivere a sentiericomuni@gmail.com

– Montefiorino: domenica 18 maggio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Toano: domenica 8 giugno ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Castellarano: mercoledì 18 giugno *serale*

– Polinago: mercoledì 2 luglio *serale*

– Baiso: domenica 13 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Lama Mocogno: domenica 20 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Palagano: domenica 27 luglio ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Frassinoro: domenica 3 agosto ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Carpineti: domenica 31 agosto ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)

– Sassuolo: 7 settembre ore 9.00 (ritrovo alle ore 8.30)