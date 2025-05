Gnoccata, ecco dove parcheggiare a Guastalla

In occasione della 36a edizione della Gnoccata, che si terrà a Guastalla nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2025, si rende necessario istituire, con apposita ordinanza, alcune modifiche alla viabilità in varie vie del centro storico, per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, garantendo al contempo la pubblica incolumità sia degli addetti e partecipanti all’evento che degli utenti della strada.

Qui di seguito le modifiche alla viabilità:

– Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 8:00 di venerdì 16/05/2025 fino alle ore 12:00 di lunedì 19/05/2025 in via Martiri di Belfiore dal civico 1 al civico 3 e in piazza Monsignor Bagnoli negli stalli verso Palazzo Ducale. Il divieto di transito sarà operativo per lo stesso periodo solo nel tratto di via Martiri di Belfiore dal civico 1 al civico 3.

– Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata con rimozione in Corso Garibaldi, dall’incrocio con largo Gramsci all’incrocio con via Curiel. Il divieto di sosta parte dalle ore 18:00 di venerdì 16/05/2025 fino alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025; il divieto di transito, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 di venerdì 16/05/2025 e dalle ore 14:00 di sabato 17/05/2025 alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025.

– Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 14:00 di sabato 17/05/2025 fino alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025 nelle vie di seguito elencate:

– CORSO GARIBALDI (tratto dall’incrocio con via Curiel all’incrocio con corso Prampolini)

– PIAZZA GARIBALDI

– VIA VOLTURNO

– VIA PIAVE

– PIAZZA MATTEOTTI

– VIA ZIBORDI (tratto compreso dall’intersezione con via Concordia fino all’intersezione con via Cisa)

– VIA CISA

– LARGO DEI MILLE

– VIA GONZAGA

– VIA CAVOUR

– PARCHEGGIO DELL’EX OSPEDALE CON ACCESSO DA VIA CAVOUR

– VIALE DON MINZONI (tratto compreso dall’intersezione con via Cisa fino all’intersezione con piazza Martiri Patrioti)

– PIAZZA MARTITI PATRIOTI

– VIA CESARE BECCARIA

– VICOLO DELLA FABBRICA

– Istituzione del doppio senso di circolazione, previa istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione, dalle ore 14:00 di sabato 17/05/2025 fino alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025 nelle vie di seguito elencate, per consentire l’accesso ai residenti:

– VIA IV NOVEMBRE

– CORSO CAMILLO PRAMPOLINI (tratto compreso tra via Gonzaga e piazza Garibaldi)

– VIA VERDI

– VIA CARDUCCI

– VIA SPALLANZANI

– VIA TRENTO

– VIA CURIEL

– Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 18:00 di sabato 17/05/2025 fino alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025 nelle vie di seguito elencate:

– VIA DE AMICIS

– VIA DELLE CASERME

– VIA AFFO’

– VIA BACCHIAVINI

– VIA COSTA (tratto compreso tra via Bacchiavini e via Don Lorenzo Milani)

– LARGO GRAMSCI

– VIA SECCHI RONCHI (tratto compreso tra Largo Gramsci e via Zuccherini)

– PIAZZA MONSIGNOR BAGNOLI E PARCHEGGIO

– VIA UGO FOSCOLO (dall’incrocio con Largo Gramsci all’incrocio con via Collodi)

Per consentire l’applicazione delle misure descritte qui sopra e per consentire il regolare deflusso, sarà destituita la ZTL vigente in via Zuccherini e via Martiri di Belfiore.

– Istituzione del senso unico di marcia dalle ore 23:59 di sabato 17/05/2025 fino alle ore 22:00 di domenica 18/05/2025 nelle vie di seguito elencate:

– VIA CONCORDIA (tratto compreso tra via Donizetti e via Zibordi in direzione di via Zibordi)

– VIA PAPA GIOVANNI XXIII (tratto compreso tra via Donizetti e via Zibordi in direzione di via Donizetti)

La stessa ordinanza dispone inoltre che sarà istituito il divieto di accesso in via Turati all’altezza dell’intersezione con via Spalti e sarà istituito l’obbligo di svolta a destra in via Spalti per i veicoli provenienti da via Costa e il divieto di accesso in via Spalti da via Foscolo.

La circolazione per l’ingresso e uscita dalle vie ubicate all’interno del perimetro della manifestazione sarà consentita solamente ai residenti, ad esclusione del periodo dedicato allo svolgimento del corteo.

La circolazione per l’uscita in via Trieste sarà consentita solamente ai residenti

La circolazione per l’ingresso e uscita in Via Trento sarà consentita solamente ai residenti della via stessa, di via Gorizia e delle vie situate all’interno del perimetro della manifestazione.

Sarà consentito ai residenti di via IV Novembre, via Curiel e via Bixio di raggiungere il proprio domicilio attraversando l’intersezione tra via IV Novembre e corso Prampolini, ad una velocità inferiore ai 5 km/h.

Si ricorda che gli stalli di sosta presenti in Piazzale Monsignor Lorenzo Bagnoli saranno riservati alle persone diversamente abili e ai mezzi di soccorso.

Considerata l’istituzione di diversi divieti di circolazione, sosta e fermata in varie vie e piazze del centro storico, per consentire lo svolgimento della manifestazione GNOCCATA 2025, quali sono i parcheggi disponibili per chi intende partecipare alla manifestazione?

Ecco l’elenco, con una raccomandazione: i Guastallesi sono invitati a recarsi alla manifestazione in bicicletta o a piedi, per favorire gli arrivi anche da altre località.



PARCHEGGI DISPONIBILI

P.zza della Repubblica

[115 posti] 400m do p.zza Mazzini

Argine Viale Lido Po

Viale Cappuccini 2

[50 posti] 600m da p.zza Mazzini

Via Circonvallazione 79/a

450m da p.zza Mazzini

Eurospar

[90 posti] 450m da p.zza Mazzini

Via Circonvallazione 13

[72 posti] 850m da p.zza Mazzini

Via Mentana 34

[55 posti] 550m da p.zza Mazzini

Stazione

(20 posti] 750m do p.zza Mazzini

Via Castagnoli

[121 posti] 550m da p.zza Mazzini

Pala Chiarelli Donati

(150 posti] 1km da p.zza Mazzini

Scuole Superiori

[147 posti] 1km da p.zza Mazzini

P.zza Monsignor Bagnoli

riservato a persone con disabilità, 200m da p.zza Mazzini