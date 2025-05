Cure Palliative pediatriche: anche a Reggio Emilia sarà celebrato il Giro d’Italia dedicato

È dedicato a un ambito assistenziale particolarmente delicato il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, manifestazione nazionale sostenuta dalla Fondazione Maruzza.

L’intento è di promuovere, nelle diverse regioni italiane, la consapevolezza di come queste cure garantiscano la miglior qualità di vita possibile ai minori affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie.

Il Servizio di Cure Palliative Pediatriche (CPP) dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia celebra, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, questa seconda edizione con un convegno in programma per la mattina di sabato 17 maggio dal titolo “Le cure palliative pediatriche: terra di confine” che sarà aperto dalla Direttrice sanitaria Cinzia Gentile e coinvolgerà relatori di calibro nazionale. L’appuntamento nasce dal desiderio di stimolare un confronto sui limiti dei trattamenti nel rispetto dei principi di appropriatezza clinica e proporzionalità etica; viene avvertito come fondamentale, infatti, individuare punti di riferimento e strumenti di utilità trasversale a tutti gli operatori sanitari che si trovino a contatto con situazioni sempre più frequenti e sfidanti.

Il pomeriggio del sabato, dalle ore 15:00, sarà dedicato ai bambini in cura al servizio, alle famiglie e agli operatori socio-sanitari della Rete di CPP di Reggio Emilia con attività ludico-ricreative per stare insieme con il sorriso: musica, danza, letture e una mostra fotografica.

Entrambi gli appuntamenti si terranno al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, gentilmente messo a disposizione dal Servizio Scuole e Nidi dell’Infanzia, Istituzione del Comune di Reggio Emilia – Reggio Children Approach. Hanno aderito all’iniziativa e garantito la presenza Reggio Children srl, Fondazione Reggio Children, Progetto Pulcino Onlus, Nati per leggere Emilia-Romagna, Biblioteca Santa Croce, Casina dei bimbi.

Il Servizio di Cure Palliative Pediatriche dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Attivo da diversi anni, il Servizio di Cure Palliative Pediatriche ha visto un importante sviluppo utile a offrire una risposta puntuale ed efficace ai bisogni di salute dei bambini e delle famiglie dell’intera provincia di Reggio Emilia. Il numero di bambini presi in carico dal servizio è purtroppo in costante incremento, in linea con il trend epidemiologico osservato a livello nazionale e internazionale.

Il servizio è articolato in una rete assistenziale formata dal nodo ospedaliero e da quello territoriale che, in piena integrazione, coinvolgono di volta in volta la Pediatria di Libera Scelta, la Pediatria di Comunità, i servizi di Assistenza domiciliare aziendale e i servizi sociali comunali. Sono numerosi gli operatori sanitari impegnati nella rete, sotto il coordinamento della responsabile ospedaliera dott.ssa Eleonora Balestri e di quella territoriale per le Professioni sanitarie Lucia Totonelli.