Confesercenti Modena sui frequenti episodi criminosi

Confesercenti Modena si rivolge con decisione a istituzioni, cittadini e operatori economici per sottolineare l’urgenza di adottare misure concrete in favore della sicurezza e della legalità nelle nostre città. In un contesto caratterizzato dalla crisi economica e dall’incremento dei costi operativi, il contrasto ai fenomeni di clandestinità, sfruttamento, contraffazione e concorrenza sleale diventa imprescindibile per assicurare una qualità della vita elevata e mantenere l’attrattività dei centri urbani.

Per raggiungere questi obiettivi, è essenziale un coordinamento sinergico tra cittadinanza, imprenditori, enti di vigilanza privata e Forze dell’Ordine. Questo approccio collaborativo si esprime nella necessità di potenziare in modo significativo le risorse a disposizione delle forze di sicurezza: un incremento del numero di agenti e il miglioramento degli strumenti tecnologici, come sistemi di videosorveglianza avanzata, si rendono fondamentali per garantire una presenza capillare sul territorio, dall’alba fino alla copertura notturna. Tale monitoraggio costante è determinante per contrastare la criminalità organizzata e prevenire il proliferare di attività illecite, soprattutto nelle ore in cui la vulnerabilità del territorio risulta maggiore.

Un’attenzione particolare è rivolta al territorio modenese, per il quale Confesercenti ritiene imprescindibile l’elevazione della Questura di Modena alla fascia A. Questa iniziativa rappresenta ben più di un semplice cambio di classificazione: consentirebbe un sostanziale incremento degli organici e l’accesso a risorse strumentali avanzate, migliorando significativamente la capacità operativa e il coordinamento delle forze di polizia. Con una Questura potenziata, si garantirebbe una risposta più rapida e efficace alle emergenze, contribuendo a ristabilire l’equilibrio tra legalità, sicurezza e sviluppo economico.

Mauro Rossi, Presidente di Confesercenti Modena, sottolinea: “La legalità, la sicurezza e la trasparenza sono fondamentali per il nostro Paese. In un periodo segnato da sfide economiche e sociali, dotare le Forze dell’Ordine di strumenti adeguati diviene imperativo per combattere la criminalità organizzata e l’illegalità. L’ingresso della Questura di Modena in fascia A è un passo imprescindibile per garantire non solo una maggiore sicurezza, ma anche per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e alla competitività.”

In sintesi, il messaggio di Confesercenti è chiaro: rafforzare il controllo sul territorio e potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine sono misure necessarie, ma tali sforzi devono essere accompagnati da un sistema giudiziario efficace, in grado di assicurare la certezza della pena e di contrastare l’impunità. Solo attraverso un’azione integrata e decisa è possibile garantire un mercato libero e competitivo, e allo stesso tempo costruire città sicure e prospere.