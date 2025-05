Casalgrande… nello sguardo di un bambino

E’ il progetto ‘I bambini disegnano… la nostra Casalgrande’, voluto e ideato dall’Assessorato alla Scuola e Cultura del Comune di Casalgrande con il supporto dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca Sognalibro, e che verrà inaugurato ufficialmente il 21 maggio alle 10.30 presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’ in Piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

Il progetto

‘I bambini disegnano… la nostra Casalgrande’, ha coinvolto le scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie di Casalgrande riunite in un’iniziativa semplice ma in grado di creare relazioni e condivisione.

Il progetto ha riscosso grande successo ed entusiasmo tra i piccoli alunni e gli insegnanti fin dal suo primo annuncio, portando le classi coinvolte ad esplorare il paese e a visitare a sorpresa il Municipio per vedere dove ‘…lavorano il Sindaco e i suoi aiutanti’.

Ai bambini delle sezioni ‘cinque anni’ e miste, con la guida degli insegnanti, è stato affidato il compito di disegnare il paese che ‘vedono’, che ‘vorrebbero’ e che ‘immaginano’, attraverso i loro disegni.

Ogni opera esposta in Sala Espositiva, rappresenta un luogo, un simbolo, o un dettaglio della vita quotidiana che per quei bimbi ha un significato: la piazza, il parco, la biblioteca, la Casa del Sindaco, un particolare luogo o una via di Casalgrande o delle frazioni, vista dalla prospettiva curiosa e creativa dei più piccoli.

L’esito finale verrà restituito alla cittadinanza, alle scuole e, perché no, anche a loro stessi, a partire dal 21 maggio, e vuole essere il riconoscimento al grande lavoro che insegnanti svolgono quotidianamente, dando voce ai piccoli alunni e rendendoli protagonisti attraverso i loro disegni.

Hanno detto

“A nome del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, vogliamo ringraziare di cuore tutte le scuole, gli insegnanti e i bambini per la significativa e appassionata partecipazione – dichiara l’Assessore alla Scuola e alla Cultura, Graziella Tosi -. L’intento è quello di dare valore alla infinita e splendida creatività dei bambini delle nostre scuole dell’infanzia e riconoscere, al contempo, il lavoro inestimabile che le insegnanti svolgono nella quotidianità”.

“L’Amministrazione ha intenzione di rendere questo progetto un vero e proprio appuntamento annuale – aggiunge l’Assessore -. Scegliendo di volta in volta un tema differente per continuare a valorizzare la creatività, la fantasia e il punto di vista, autenticamente genuino, dei nostri cittadini più giovani.

Invitiamo tutti a visitare la mostra e a lasciarsi sorprendere dalla visione fresca, spontanea e poetica dei bambini: un modo per riscoprire Casalgrande da una prospettiva nuova e preziosa”.

I dettagli

La mostra verrà inaugurata ufficialmente mercoledì 21 maggio alle 10.30 presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’, alla presenza di tutte le classi coinvolte, e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Sognalibro (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 13), previo appuntamento.

Info e prenotazioni a biblioteca@comune.casalgrande.re.it