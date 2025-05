Campogalliano, “zanzara tigre: impariamo a difenderci”

Con l’arrivo dell’estate torna d’attualità il tema della lotta alla zanzara tigre. Da aprile a settembre, il Comune di Campogalliano effettua trattamenti larvicidi nei tombini, nelle caditoie e in tutti i potenziali ristagni d’acqua delle aree pubbliche, ma, come noto, l’azione è davvero efficace solo con il coinvolgimento di tutti i cittadini. I luoghi a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale, il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata.

È quindi necessario che anche i cittadini facciano la loro parte in termini di prevenzione, ad esempio, evitando di lasciare negli spazi pubblici e privati contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana o stagnante, svuotando i contenitori d’acqua stagnante per evitare accumuli idrici di acqua piovana, trattando l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti di sicura efficacia larvicida.

Per saperne di più sulla campagna e sulle azioni necessarie, l’Amministrazione comunale di Campogalliano, in collaborazione con le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Modena, organizza l’incontro “Zanzara tigre: impariamo a difenderci” lunedì 19 maggio alle 20.30 presso la sala Amerigo Francia del Museo della Bilancia. Promossa nell’ambito del ciclo di incontri “La Giunta incontra”, la serata, introdotta dall’Assessore alla Tutela del territorio e alle politiche ambientali Vincenzo Walter Stella, sarà condotto da Ivano Poppi, in rappresentanza delle GGEV di Modena.