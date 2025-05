80esimo Anniversario della Liberazione. Un concerto gratuito della Filarmonica Toscanini per celebrarla insieme

Sono oltre 900 i posti già prenotati per il concerto della Filarmonica Arturo Toscanini in programma all’Auditorium Manzoni di Bologna venerdì 16 gennaio alle ore 18.

Tantissimi i cittadini e le cittadine che hanno accolto l’invito della Regione a celebrare insieme, sulle note della musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij e di Johannes Brahms, gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo.

Restano ancora circa 250 posti – anche questi gratuiti – di cui alcuni in platea, la maggior parte in seconda galleria, che potranno essere scaricati collegandosi al sito della biglietteria della Toscanini.

I biglietti per eventuali posti rimasti disponibili potranno essere ritirati direttamente presso l’Auditorium Manzoni lo stesso 16 maggio dalle ore 17.

“Una risposta forte e convinta a una proposta culturale di alto livello- affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni-. L’occasione per ritrovarsi insieme come comunità e insieme riaffermare il valore della Resistenza, fondamento della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Un appuntamento in cui la grande musica diventa anche occasione di testimonianza civile, per non dimenticare e riaffermare i valori della pace, della libertà e della democrazia. Un grazie alla Filarmonica Toscanini, al direttore Ivor Bolton, alla pianista Yulianna Avdeeva e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa”.

E sarà proprio il presidente Michele de Pascale che in apertura della serata rivolgerà un saluto al pubblico insieme al presidente della Fondazione Arturo Toscanini, Paolo Pinamonti. Con loro sul palco anche Ruben Jais sovrintendente e direttore artistico della Filarmonica.

La Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Ivor Bolton, con al pianoforte Yulianna Avdeeva, eseguirà il concerto n.1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la sinfonia n. 2 in re maggiore per orchestra op. 73 di Johannes Brahms.

Ad aprire il concerto saranno l’Inno alla Gioia dell’Unione europea, e l‘Inno di Mameli della Repubblica italiana. All’iniziativa sono state invitate le maggiori autorità regionali, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, sociale e culturale, le associazioni combattentistiche e partigiane.

Il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming sul portale della Regione Emilia-Romagna al link: https://www.regione.emilia-romagna.it/ e su Lepida Tv al link https://www.lepida.tv/

I 50 anni della Toscanini: un doppio anniversario e lo “schiaffo” di Toscanini

Il concerto del 16 maggio sarà anche l’occasione per ricordare i 50 anni della Filarmonica Arturo Toscanini. L’Orchestra Stabile dell’Emilia-Romagna (OSER) viene istituita infatti il 10 maggio 1975 come espressione della vitalità dei teatri di tradizione della regione.

Insieme a questo anniversario sarà ricordato un altro importante fatto storico che vide protagonista lo stesso Arturo Toscanini, il 14 maggio 1931, quando davanti al Teatro Comunale di Bologna, dove avrebbe dovuto dirigere un concerto con musiche di Martucci, fu assalito da un gruppo di squadristi, schiaffeggiato e preso a pugni. Dopo questo episodio il maestro, le cui posizioni di libero pensatore erano già state prese di mira dal regime fascista, scelse la strada dell’autoesilio e per molti anni non tornò in Italia a dirigere.