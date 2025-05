Sul palco dell’Asioli di Correggio, per Crossroads festival, il trombonista Mauro Ottolini

Sabato 17 maggio prende ancora maggiore slancio la lunga permanenza del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio. Alle ore 21 salirà sul palco il trombonista Mauro Ottolini, artista residente del festival regionale, che in questa occasione presenterà il programma musicale suadente e carico di pathos “Nada Màs Fuerte”. L’organico prevede un quartetto d’archi oltre ai contributi di Vanessa Tagliabue Yorke alla voce, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, Marco Bianchi alle chitarre, Giulio Corini al contrabbasso, Valerio Galla alle percussioni e Zeno De Rossi alla batteria.

“Nada Màs Fuerte” è il nuovo progetto, pubblicato anche su Cd, di Mauro Ottolini con Vanessa Tagliabue Yorke. Il repertorio esplora le musiche popolari di diversi continenti, ripescando preziose (e talvolta dimenticate) canzoni che mettono in risalto il ruolo creativo femminile. Ottolini e Tagliabue compiono un viaggio tra le più grandi interpreti della musica popolare messicana, peruviana, libanese, portoghese, creola, cubana, riportando alla luce brani di Chavela Vargas, María Grever, Victoria Santa Cruz, Maria Teresa Vera, Celia Cruz, Amália Rodrigues. Un giro attorno al mondo in cui le atmosfere latine si riflettono anche sulla musica di paesi lontani e in cui il jazz fa capolino in un esotico contesto orchestrale.

Nell’arrangiare questo variopinto programma, Ottolini ha dato risalto a una serie di strumenti che si rifanno alle tradizioni folkloristiche (chitarra, fisarmonica, percussioni, strumenti a fiato peculiari come la tromba bassa e le conchiglie), abbinandoli alle sonorità classiche degli archi. Su questo policromo sfondo strumentale emerge la voce di Vanessa Tagliabue Yorke, capace di far divampare tutta la passione e l’intensità​ emotiva di queste canzoni, in un’alternanza di rumba, fado, calypso…

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell'ambito di Correggio Jazz.

