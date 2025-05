Salvini “Paese non può permettersi di bloccare sviluppo Fiumicino”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri parlano chiaro e devono migliorare, questo lo ho imparato nella mia esperienza: bisogna andare avanti quando le cose vanno bene. Perchè se ti siedi su dei numeri positivi pensando che i numeri positivi siano scontati, poi quando il nastro si ferma è tardi”. Così il Vice Premier e Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, all’inaugurazione del potenziamento del Terminal 3 di Fiumicino organizzato da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, insieme a tutte istituzioni territoriali e di settore, dal Comune di Fiumicino con il sindaco Mario Baccini, al Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma.

“Anche perchè – ha sottolineato il Ministro – ho visto i dati di sviluppo di altri aeroporti: c’è Istanbul che si è dato un obiettivo passeggeri per capacità di 200 milioni. Noi a Fiumicino abbiamo sfiorato i 50. Quindi l’unica scelta che non si possono permettere AdR, Fiumicino, il Governo, Roma ma l’Italia intera è di bloccare lo sviluppo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci”.

“Altrimenti – ha concluso Salvini – rischiamo di fare come lo scorso anno quando 3,5 milioni di passeggeri sul lungo raggio hanno scelto altri aeroporti come Istanbul, Doha, Dubai”.

– foto ufficio stampa Mundys –

(ITALPRESS).