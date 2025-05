Sabato a San Felice sul Panaro inaugura il Bike Park di via Fruttabella

Sarà inaugurato sabato 17 maggio a San Felice sul Panaro, alle 17, il Bike Park di via Frutta bella, un nuovo importante punto di riferimento per gli amanti di corsa campestre, bici e più in generale dello sport all’aria aperta. Non mancherà anche un percorso didattico di circa 1.300 metri, in cui sono indicati i nomi delle varie specie arboree presenti. Il Bike Park è ubicato nel più esteso bosco urbano del paese, di circa 10 mila metri quadrati.

«Da un grande problema è nata una stupenda opportunità – spiega l’assessore ad Ambiente e Sport Paolo Pianesani – il percorso che ha portato al Bike Park è cominciato nel 2019, quando ci siamo trovati a gestire un serio problema dovuto alla presenza di numerose piante ammalorate che minacciavano le case adiacenti. Un secondo intervento, come il primo realizzato sotto la supervisione di un agronomo, è stato realizzato nel 2024, con l’abbattimento di altri alberi pericolosi e che ha consentito, tra l’altro, un distanziamento vitale tra le centinaia di piante ancora presenti che garantirà un maggior sviluppo delle chiome. Nel frattempo abbiamo iniziato un confronto con le società sportive e Alessi Bici e da qui è nata l’idea del Bike Park che ha preso vita grazie all’aiuto di tanti. Dalla collaborazione infine con l’associazione La Pica abbiamo potuto realizzare un bellissimo percorso didattico che mette in evidenza le specie vegetali presenti, un’altra bella opportunità rivolta specialmente ai ragazzi delle nostre scuole». Sabato 17 ci saranno musica, gastronomia e gnocchi fritti per tutti, con uno stand gastronomico gestito dalla Pro Loco. Il costo complessivo dell’intervento a carico del Comune è di circa 3 mila euro, a cui si sono aggiunti altri 1.800 euro, raccolti con la serata di finanziamento che si è svolta al Palaround lo scorso 22 febbraio.