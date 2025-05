Reggionarra: il programma dell’edizione 2025 “Tutto è possibile”

Abbiamo bisogno di tutta la forza immaginativa del racconto, per potere affrontare un presente difficile, che stende la sua ombra anche sul futuro. “Tutto è possibile” ci dice questa 19esima edizione di Reggionarra 2025 (23, 24 e 25 maggio) – un’edizione speciale dedicata alla pedagogista e filosofa Carla Rinaldi recentemente scomparsa – con eventi e spettacoli, compagnie e artisti che riempiranno, come sempre, di storie fantastiche piazze, strade e tanti luoghi della città e della provincia: anche quest’anno l’evento si allargherà oltre i confini della città grazie alla collaborazione con i Comuni di Albinea, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Rubiera, Quattro Castella e San Polo.

Da lontano lontano si conferma anche ‘Africanarra’, nelle stesse date, con lo stesso entusiasmo.

Come nelle scorse edizioni, la direzione artistica è affidata a Monica Morini del Teatro dell’Orsa.

Come sempre sarà un Reggionarra con una policromia di appuntamenti, confermando la forte sinergia di tutti i nove enti promotori, cui si aggiunge quest’anno l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia , sostenuti dallo sponsor Iren e che quest’anno si arricchiscono di preziose collaborazioni: come quelle con Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e con Feltrinelli, che hanno permesso di espandere idee, di avere nuovi ospiti e di aggiungere magia ad un calendario in cui è bello perdersi.

AVVICINAMENTI Tra il 18 e il 22 maggio, nei comuni di Albinea, Cavriago, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Rubiera, San Polo, e anche a Reggio, troveremo molte storie nelle biblioteche, nei parchi nei cortili, sino ad arrivare all’acquedotto Iren di Reggio Est (giovedì 22 maggio, dalle ore 17.30) che si illumina di musiche e suoni tra orme nei boschi e nidi d’acqua.

IL WEEK END Impossibile raccontare tutti i 121 eventi: piazza Fontanesi si anima con la Città dei Lettori, ai Chiostri di San Pietro, Teatro Invito porta la narrazione gloriosa di Re Lear attraverso i burattini e la voce di Luca Radaelli. Scie gialle attraverseranno la città con il Rodari Bike e le piazze si accenderanno al passaggio del cavaliere Don Chisciotte con il suo fido Sancho Panza, spettacolo itinerante straordinario del Teatro dei Venti, da piazza della Vittoria a piazza San Prospero. Ma ci saranno anche le storie di Penda, direttamente dall’Africa con il Teatro degli Idilli, gli oracoli di Alessandro Lucci e l’esperienza intima dell’Officina Oceanografica Sentimentale, tra spatole, rotelle e onde della Compagnia Samovar in piazza Prampolini, dove si troverà anche la roulotte di Wacky, un contenitore viaggiante di racconti, diari di bordo, esperienze e immagini della Compagnia Ottotipi. Al Parco Cervi Molino Rosenkranz ci fa entrare a piccoli passi dentro una tenda, accolti da una sciamana del popolo dei Nenets che ci porterà nelle tundra siberiana, mentre al Parco del Popolo ci proporrà una passeggiata sui trampoli con brevi interventi poetici; ai Chiostri di San Pietro si prenderà il volo con la Drogheria Rebelot. Vogliamo un racconto con le suggestioni di Jack London? Luigi D’Elia sarà alla Fonderia Aterballetto, la Sala Verdi sarà il regno dei bambini piccolissimi con Tana di Tpo Teatro e Baby Esferic di Aboon Teatro.

Il via vai di libri che interessa da un mese scuole e case di Reggio Emilia atterra in piazza Prampolini, con la Giostra Colibrì in collaborazione con il Carnevale del Castlein di Castelnovo di Sotto. Il nostro colibrì, vera star della passata edizione, torna a trovarci portando sulle sue ali i consigli dei bambini e dei bambine sui libri più belli da condividere. Martina Testadura, sempre più ostinata, sarà alla Biblioteca Panizzi grazie alla Compagnia TeatroViola alle prese con il racconto di Gianni Rodari, “La strada che non andava in nessun posto”, al Parco Santa Maria ci sarà un curioso Autogrill degli Uccellini, i giovani universitari porteranno storie nella piazza del Popol Giost e nel Parco Santa Maria, assieme al ragliare degli asini di Massimo Montanari. Reggionarra 2025 si congederà con le storie d’acqua della Fonte Incantata, del Teatro dell’Orsa ai Chiostri di San Pietro.

LA BUONANOTTE AL MUSEO Un museo da vivere attraverso un’esperienza insolita e avventurosa, col fascino della notte come suggestione in cui provare situazioni indimenticabili ed emozionanti. A Palazzo dei Musei ragazze e ragazzi possono pernottare accanto alle sale incantate del Museo dopo averne indagato la magia e i misteri, tra animali notturni, ospiti magici, reperti di antiche civiltà e opere d’arte uniche. Racconti indimenticabili accompagnano verso la buonanotte, mentre il buongiorno è dato da una speciale colazione e un attivo risveglio muscolare.

FESTA DEI NUOVI NATI Il Comune di Reggio Emilia e la Biblioteca Panizzi invitano tutte le bambine e tutti i bambini nati nei primi mesi del 2025 e famiglie ad una festa a loro dedicata, sabato 24 maggio alle 11, durante la quale saranno presentate le biblioteche della città. Sarà inoltre occasione per promuovere il progetto nazionale Nati per Leggere e la lettura in famiglia.

GENITORI NARRATORI L’anima di Reggionarra è nelle scuole d’infanzia e nei nidi di Reggio Emilia ed è bello e significativo osservare come quest’anima abbia costruito una narrazione di comunità: un’anima che attraversa queste giornate intense, con la presenza di attori ed attrici professionisti accanto ai genitori-narratori, grande patrimonio e ricchezza di questa esperienza che non ha eguali in Italia. Grazie a Officina Educativa, insegnanti e genitori faranno narrazioni – Perfetto o imperfetto, Storie misteriose, Storie di baci (non) mancati – in alcune scuole primarie (Ada Negri e Zibordi).

SCRITTRICI E SCRITTORI Reggionarra, poi, incontrerà autrici, autori, illustratori,illustratrici come Alberto Bellini, Alice del Giudice (Feltrinelli Kids I Bruchi), Giuseppe Vitale, Sara Savioli, Annalisa Corrado, Andrea Castellani, Sara Vincenzi, Franco Tanzi, Officina Natura Maestra, Cristina Spallanzani e altri, che accenderanno incontri, laboratori e narrazioni alla Biblioteca Panizzi, Biblioteca delle Arti, nei Musei, a Palazzo da Mosto, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e in tanti altri luoghi.

SENZA BARRIERE – Come sempre, sarà favorita la partecipazione di tutte le persone, anche le più fragili grazie al progetto Reggio Emilia Città senza Barriere del Comune di Reggio Emilia e Farmacie Comunali Riunite che sarà presente a Reggionarra con “I Raccontastorie”, collettivo di performer con disabilità che utilizza diversi linguaggi per narrare storie che sanno allargare gli orizzonti. In alcuni spettacoli vi sarà la traduzione nella lingua internazionale dei segni. Il collettivo “Scatti precisi”, formato da persone con fragilità, attraverso il linguaggio fotografico documenteranno il festival, cogliendo sfumature inaspettate.

Altri appuntamenti faranno parte del programma online su www.reggionarra.it.

Reggionarra muove una parte della città che si sta attivando con iniziative private, oppure con scontistiche da parte di esercizi commerciali e della ristorazione.

VOLONTARI – C’è bisogno della collaborazione di tutti per costruire la città delle storie.

Anche quest’anno si cercano nuovi volontari e volontarie: chi volesse dare la propria

disponibilità può scrivere a: reggionarra@comune.re.it

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI Alcuni eventi sono su prenotazione e/o a pagamento (vivaticket e eventbrite) tutti gli altri ad accesso libero e gratuito.

Reggionarra nasce nel 2006 quale progetto sull’arte della narrazione nell’ambito dell’esperienza educativo-pedagogica dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia e di Reggio Children; mette a valore la narrazione e l’educazione all’ascolto che coinvolge, in un percorso formativo e partecipativo, bambini, educatori e genitori.

Reggionarra è promosso da: Comune di Reggio Emilia, Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione I Teatri, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, Università degli studi di Modena e Reggio, Dipartimento delle scienze Umane, Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti Peri-Merulo, Reggio Children, Fondazione Reggio Children, FCR- Farmacie Comunali Riunite con il progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere. Main sponsor: Iren.