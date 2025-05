Lapam Confartigianato analizza il comparto costruzioni con un evento in programma il 15 maggio

Le imprese si interrogano su quale sarà l’andamento dell’edilizia e dell’intero comparto costruzioni: la scomparsa dei bonus creerà una riduzione di commesse e di cantieri privati, con inevitabili ricadute negative sulle micro e piccole imprese edili. Questi alcuni dei temi al centro di un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato dedicata al comparto costruzioni.

L’appuntamento è in programma per giovedì 15 maggio, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena in Via Emilia Ovest 775.

Relatori dell’incontro saranno Monica Salvioli, ufficio studi Lapam Confartigianato e Confartigianato Emilia-Romagna, Daniela Scaccia, responsabile nazionale Anaepa Confartigianato e l’Avv. Simone Uliana. Aprirà l’iniziativa Claudio Boccaletti, presidente comparto Costruzioni Lapam Confartigianato.

Sarà interessante valutare, alla luce della direttiva case Green, quali siano le politiche europee e quali siano i fondi e le agevolazioni da riproporre per raggiungere gli obiettivi.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Costruzioni. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.