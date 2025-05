“La Città in Scena”: al via la prima Call aperta per artisti e compagnie di Sassuolo

La Fondazione Teatro Carani in collaborazione con il Comune di Sassuolo lancia una chiamata pubblica per spettacoli da inserire all’interno della rassegna “La Città in Scena” nella prossima stagione teatrale 2025/26.

“La chiamata che oggi rivolgiamo ad artisti, artiste e associazioni del territorio – commenta Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – rappresenta il naturale proseguimento del percorso avviato con Sassuolo Alza il Sipario – la rassegna che ha inaugurato il nuovo Teatro Carani accogliendo una straordinaria varietà di talenti locali. Il nostro teatro, infatti, non vuole essere soltanto un contenitore di proposte provenienti dall’Italia e dal mondo, ma anche una vetrina viva per ciò che nasce e cresce a Sassuolo. Vogliamo che il Carani diventi sempre di più un luogo in cui la creatività della nostra città trovi spazio e possa compiere un passo in avanti nel proprio percorso artistico. Ci auguriamo che siano in molti a rispondere a questa chiamata, e li ringraziamo fin da ora: insieme potremo costruire una stagione ancora più viva, sorprendente e aperta a tutti”.

“Potersi esibire al Teatro Carani – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – sul palco che ha accolto nel corso degli anni la storia della musica, della prosa e dello spettacolo a livello nazionale, non è solo la realizzazione di un sogno, ma può essere anche il primo passo per il lancio di una carriera, come fu per Roberto Vecchioni che tenne al Carani proprio il suo primo concerto. Su più fronti stiamo lavorando per creare opportunità per giovani, creativi ed artisti per potersi esprimere ed esibire e ringrazio la Fondazione Teatro Carani per questa splendida collaborazione che insieme stiamo offrendo alla comunità sassolese e non solo”.

La rassegna “La Città in Scena” propone un cartellone in cui sono protagonisti il talento, la passione e la creatività di artisti locali e associazioni il cui percorso artistico e culturale sia legato alla città di Sassuolo. La stagione che si è appena conclusa ha visto andare in scena all’interno della rassegna dodici spettacoli tra prosa, improvvisazione, concerti e musica classica, riempiendo il teatro con migliaia di spettatori.

Quest’anno la rassegna si arricchisce di una chiamata pubblica aperta ad artisti, compagnie, ensemble e gruppi, sia formali che informali, che abbiano un forte legame con la città di Sassuolo. Si possono candidare sia spettacoli già realizzati, sia progetti in fase avanzata di sviluppo. Le proposte saranno attentamente valutate da una commissione formata da Fondazione Teatro Carani e Comune di Sassuolo, che selezionerà quelle più rilevanti per qualità artistica e valore culturale.

Termine per l’invio delle proposte sono le 24:00 dell’8 giugno 2025. Il testo completo della call e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web www.teatrocarani.it.