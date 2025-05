Infrastrutture: interramento della Bologna-Portomaggiore, il punto sui lavori con i comuni interessati

Proseguono i lavori di interramento della Bologna-Portomaggiore, la linea ferroviaria 2 del Servizio Ferroviario Metropolitano, nel nodo urbano del capoluogo di Regione. Nel primo lotto, quello dell’area di via Libia, è già stata completata quasi metà delle pareti delle gallerie e delle trincee, mentre sono partiti gli scavi nella tratta Zanolini-Fabbri. Il secondo, che riguarda l’area di via Larga, ha già visto il via ai lavori di palificazione sotto il viadotto della tangenziale. I lavori proseguono secondo il cronoprogramma previsto e si prevede la conclusione entro il 2026.

Il punto è stato fatto oggi dall’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo, che insieme all’amministratore unico di FER – Ferrovie Emilia-Romagna, Gianluca Benamati, ha incontrato i rappresentanti dei comuni interessati dalla linea.

“Un momento importante di confronto con le sindache e i sindaci che stanno fronteggiando le complessità e le ricadute che inevitabilmente cantieri di questa portata comportano- sottolinea Priolo-. L’interramento della linea è un’opera attesa da anni, che apporterà un triplo beneficio: permetterà uno snellimento del traffico cittadino, garantirà la riqualificazione in senso sostenibile di un’area importante della città e renderà migliore il viaggio lungo questa tratta, molto utilizzata dai pendolari”.

L’interramento prevede un investimento totale di 75,8 milioni di euro. Di questi, 57,3 rientrano nell’ambito di Pimbo (ovvero il Progetto integrato della Mobilità bolognese): 51,8 di stanziamento ministeriale e 5,4 di risorse del Comune di Bologna. I restanti 18,5 milioni sono stati invece messi a disposizione dalla Regione. Il progetto è diretto dal Comune e realizzato da FER, mentre la Regione è soggetto proprietario dell’infrastruttura ferroviaria.

Piste ciclabili e zone verdi al posto del sedime ferroviario

L’intervento si divide in due aree di cantiere.

La prima, compresa tra via Paolo Fabbri e via Rimesse, prevede il proseguimento della galleria di via Zanolini con la soppressione di alcuni passaggi a livello in via Fabbri, via Libia e via Rimesse. Verrà realizzata una nuova fermata, ‘Libia’, anche a servizio del Policlinico Sant’Orsola, e adeguata quella esistente ‘Rimesse’. Attualmente è già stato realizzato il 40% delle pareti di gallerie e trincee, consolidato il ponte di via Bentivogli, ormai completata la rimozione e lo spostamento dei sottoservizi di via Libia, mentre sono partiti gli scavi tra via Fabbri e via Cellini.

La seconda, tra via Cellini e via Larga, prevede, invece, la soppressione dei passaggi a livello delle due strade, l’abbassamento del binario esistente e l’adeguamento della fermata di via Larga.

Lungo tutto il percorso interessato dai lavori, l’area di superficie verrà riqualificata con verde pubblico, piste ciclabili e aree a uso pubblico.