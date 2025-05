Giro d’Italia a Castelnovo il 21 maggio: le disposizioni riguardanti le strade, la chiusura delle scuole e i centri diurni e socio occupazionali

L’arrivo del Giro d’Italia il 21 maggio, meta finale dell’11^ tappa Viareggio – Castelnovo Monti, porterà delle importanti modifiche nell’ambito della viabilità e della disponibilità dei servizi nel giorno clou L’amministrazione comunale è al lavoro per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per i cittadini e attività. Per consentire l’allestimento delle strutture, le riprese televisive e il transito degli atleti, saranno disposte modifiche alla viabilità e al traffico.

Per gli allestimenti necessari per l’arrivo della carovana, la postazione Rai e altri spazi necessari anche per il Giro-E e le manifestazioni collegate all’arrivo di tappa, già a partire dalla giornata di martedì 20 maggio partiranno alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, queste le disposizioni precise sulle strade e piazze del centro:

per garantire l’accesso al Pronto soccorso e all’ospedale Sant’Anna e al parcheggio dipendenti Ausl, in via alla Pieve ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 18 del 21 maggio ad eccezione dei mezzi autorizzati (forze dell’ordine, mezzi di soccorso, dipendenti ausl ed organizzatori); per i mezzi autorizzati di cui sopra vigerà anche il doppio senso di circolazione dalle 13 alle 18 del 21 maggio.

In via Dante Alighieri, via Roma nel tratto compreso tra via Monzani (Isolato Maestà) e l’intersezione con Via Pastore ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 del 20 maggio alle 23 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 5 alle 23 del 21 maggio.

Per l’allestimento della postazione televisiva, in piazzale Matteotti ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 14 del 20 maggio alle 23 del 21 maggio, con possibilità di transito in direzione via Dante Alighieri dalla sopraelevata parallela al piazzale fino alle 5 del 21 maggio.

Dato l’utilizzo come parcheggio delle auto e del personale Tv, in via Prampolini sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 5 alle 23 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 8 alle 23 del 21 maggio.

Per l’utilizzo come parcheggio dei team bus, delle ammiraglie e dei fornitori via Ferrari, il parcheggio del Centro Coni e dell’Onda della Pietra ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 12 alle 20 del 21 maggio.

Anche piazzale Marconi sarà a disposizione dell’organizzazione, per cui ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 8 alle 20 del 21 maggio; così come nel parcheggio di via Boschi ci sarà divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

Sempre per necessità dell’organizzazione del Giro, il piazzale dell’Istituto Cattaneo e dell’Istituto Mandela in via Impastato vedranno il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

Piazzale Vittime di Roncroffio, sotto la chiesa della Pieve, sarà il parcheggio per il quartiere tappa: vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

In via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pieve e via Monzani ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, e divieto di transito dalle 8 alle 20 del 21 maggio; sempre in via Roma nel tratto compreso tra l’incrocio con via Boschi e fino a via Monzani (lato destro) ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

Anche tutti i parcheggi del centro pastorale Don Bosco e stalli di sosta di via Pieve saranno utilizzati per il quartiere tappa: il divieto di sosta con rimozione forzata sarà dalle 19.30 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio.

L’open village della tappa del Giro sarà invece in piazza Gramsci, con divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 22.30 del 21 maggio.

Infine, i parcheggi di via Grieco e via Nenni vedranno il divieto di transito e sosta con rimozione dalle 19.30 del 20 maggio alle 22.30 del 21 maggio; il parcheggio via Monzani (parcheggio chiesa della Resurrezione) il divieto di transito e sosta con rimozione dalle 19.30 del 20 maggio alle 22.30 del 21 maggio; in via Bellessere nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monzani e via Pablo Neruda il divieto di transito e sosta con rimozione dalle 6 alle 22.30 del 21 maggio.

Oltre al Giro d’Italia arriverà a Castelnovo anche il Giro-E: per l’hospitality in piazza Martiri della Libertà ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio; in via Roma dall’intersezione tra via Pastore e via Don Bosco divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio, e il divieto di transito dalle 5 alle 20 del 21 maggio.

I parcheggi delle Scuole medie Bismantova in via Sozzi vedranno il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 19.30 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio.

Per l’accesso a Castelnovo saranno istituite delle navette i cui percorsi e fermate saranno specificate nei prossimi giorni.

Il percorso interessato dalla corsa invece arriverà a Castelnovo dal Pianello, lungo la recentemente riaperta SP 108, salendo verso Bondolo, Carnola, per poi scendere lungo via Bismantova, proseguire lungo viale Enzo Bagnoli, risalire su via Don Bosco, girare su via Monzani, poi attorno all’Isolato Maestà in via Roma, infine la svolta in piazzale Matteotti dove sarà allestito il traguardo. Lungo questo percorso, le indicazioni per la chiusura della viabilità al di fuori del centro di Castelnovo saranno forniti direttamente dalla Prefettura nei giorni immediatamente prima della corsa, ma indicativamente le strade saranno chiuse dalle 13 alle 18 circa.

In occasione della giornata di arrivo tappa, il Sindaco Emanuele Ferrari ha anche emesso due ordinanze che sanciscono la chiusura di tutte le scuole di Castelnovo, di ogni ordine e grado, la chiusura dei Centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio occupazionali e la chiusura degli uffici comunali. Alla base dei provvedimenti c’è appunto la constatazione dell’impatto dell’evento sulla viabilità e sul traffico delle strade provinciali e comunali, oltre che sui parcheggi.

Maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo.