Fiorella Mannoia al Teatro EuropAuditorium con “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”

Fiorella Mannoia torna a Bologna con Fiorella Sinfonica-Live con orchestra nell’atmosfera intima e suggestiva del Teatro EuropAuditorium il 17 maggio 2025 alle ore 21.

Fiorella, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio, declinati con nuove sfumature.

Per questo tour la cantante sarà quindi accompagnata da un’orchestra per donare così nuova espressività ai suoi successi senza tempo, da “Quello che le donne non dicono”, “Il Cielo d’Irlanda”, “Sally” e “Le notti di maggio” fino ai più recenti “Che sia benedetta” e “Mariposa”. Sono tanti, infatti, i successi della sua straordinaria carriera musicale, caratterizzata da capacità interpretative uniche che l’hanno fatta sempre amare dal grande pubblico.

info@teatroeuropa.it – 051.372540