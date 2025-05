Domenica 18 maggio la prima Camminata in rosa a Toano in collaborazione con Lilt

Domenica 18 maggio 2025 il Comune di Toano in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sezione di Reggio Emilia) e con le associazioni locali organizza la prima edizione della Camminata in rosa.

L’evento è gratuito e ha l’intento di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori promuovendo stili di vita sani.

Il ritrovo è fissato domenica alle ore 9 nel piazzale della chiesa di Corneto. Nel vicino campo sportivo seguirà un incontro con Ermanno Rondini, oncologo e presidente di Lilt Reggio Emilia, che parlerà della necessità di scelte salutari per combattere l’insorgenza del cancro. Tra queste, c’è l’importanza dell’attività fisica: per questo subito dopo partirà una facile camminata accessibile a tutti e tutte, verso via Monte Croce, Casa Gaggiolo, Casa dell’Olmo, Stiano e rientro a Corneto, dove a conclusione ci sarà il saluto finale con l’aperitivo (con possibilità di offerta libera a favore di Lilt).

É gradita la prenotazione e si invita ad indossare qualcosa di rosa: per info e prenotazioni tel. 389 4967577 (Michele Lombardi, ore pasti).