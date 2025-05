A Castel d’Aiano torna il Festival dei Sentieri

Al via la seconda edizione del Festival dei Sentieri in programma a Castel d’Aiano nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio.

Il Festival dei Sentieri nasce nel 2024 con l’obiettivo di promuovere temi fondamentali quali la salute, l’ambiente, il turismo e lo sviluppo sostenibile, valorizzando al contempo le ricchezze naturalistiche e le attrattive del nostro territorio.

Il ricco programma – reso possibile grazie all’impegno delle associazioni di volontariato, dei cittadini e al prezioso contributo degli sponsor che condividono il valore dell’appartenenza al territorio e l’importanza di tutelarlo e valorizzarlo – prevede una tavola rotonda dedicata ai temi dell’inclusione, l’inaugurazione di un percorso inclusivo, numerose escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo, attività per i bambini, oltre a stand gastronomici e momenti ricreativi per tutti.

“Il successo della prima edizione, che ha superato ogni aspettativa confermando il forte interesse della comunità e dei visitatori – spiega la Sindaca di Castel d’Aiano Rossella Chiari – ci ha spinto a proseguire nella realizzazione della seconda edizione, arricchita di nuovi significati e iniziative. Il tema di quest’anno unisce due parole semplici ma potenti: sentieri e inclusione. Non solo i sentieri fisici da percorrere, ma anche quelli invisibili fatti di esperienze, storie e diversità. L’obiettivo è creare un evento che celebri il cammino in tutte le sue forme, capace di abbattere barriere e creare connessioni tra le persone”.

Il motto scelto “Un passo oltre” esprime perfettamente lo spirito di questa edizione: andare oltre le difficoltà, superare i limiti e accogliere le diversità, camminando insieme in modo inclusivo e rispettoso.

Il Festival si aprirà sabato alle 9:30 con la Tavola rotonda: “Un passo oltre, inclusione e movimento”, mentre il percorso inclusivo “Un passo oltre… il sentiero dell’accoglienza” che collega il Santuario della Madonna di Brasa alla frazione di Sassomolare, sarà inaugurato alle ore 15:30.

Durante le giornate sarà possibile degustare e acquistare prodotti locali e, grazie alla collaborazione con le Pro Loco del territorio, sarà aperto lo stand gastronomico.

Per prenotare le escursioni occorre fare riferimento ai numeri delle guide indicati nei box di dettaglio presenti sulla brochure e sul sito, mentre per prenotarsi alla tavola rotonda occorre mandare una mail all’indirizzo festivalsentiericasteldaiano@gmail.com.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune www.comune.casteldaiano.bo.it facebook @festival.sentieri instagram @festival