Una nuova ambulanza per la Croce Rossa: un gesto di solidarietà per la Comunità Modenese

Sabato 10 maggio alle ore 17.30 in Piazza Mazzini a Modena, si è inaugurata una nuova ambulanza donata al Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana, dalla signora Ilda Lugli in memoria del marito Dr. Mario Lugli, già presidente del Tribunale di Modena.

All’evento hanno partecipato, oltre alla donatrice anche il Sindaco, Massimo Mezzetti, la Presidente Irene Cipriani, il Consiglio Direttivo, e numerosi volontari del Comitato ed ha avuto luogo durante la festa con la quale annualmente viene celebrata la nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa.

La consigliera Marta Menani, ha ricordato la figura del Dr. Mario Lugli, uomo retto, nonché professionista molto stimato e la presidente Cipriani ha espresso alla Signora Lugli, gratitudine per questo gesto di grande generosità.

L’ambulanza donata, con attrezzature all’avanguardia e spazi appositamente allestiti per la gestione di interventi complessi, rappresenta un supporto essenziale per la Croce Rossa e per i soccorritori che operano quotidianamente sul territorio di Modena, assicurando interventi rapidi e sicuri a chi ne ha bisogno e rappresenta un contributo fondamentale per migliorare i servizi di emergenza a disposizione della nostra comunità.