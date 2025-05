Ultraleggero precipita nel bolognese: feriti due piloti

Un ultraleggero decollato attorno alle 10.30 dall’aviosuperficie del Reno Air Club, nella Bassa bolognese, per motivi ancora da accertare si è schiantato al suolo nelle campagne di Massumatico a San Pietro in Casale.

A bordo due piloti abilitati, un 73enne di Casalecchio di Reno e un 43enne di Castel San Pietro, soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale, uno al Maggiore di Bologna e l’altro al Bufalini di Cesena. Non sarebbero in pericolo di vita.

Ora l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo dovrà fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente aereo.