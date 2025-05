Specie protetta sequestrata da Finanza e Dogane all’Aeroporto di Bologna

Nell’ambito dell’attività di contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, hanno sottoposto a sequestro due vertebre di delfino dal peso complessivo di 475 gr. circa, appartenenti alla specie “Delphinus Delphis” (rientrante nell’allegato “A” del Reg. CEE n. 338/97 e succ. mod. e int.).

Tali beni, sprovvisti della necessaria documentazione, ovvero del regolare certificato d’importazione CITES, erano stati occultati tra gli effetti personali dei bagagli di un passeggero italiano proveniente da Praia (Capo Verde) con scalo a Lisbona. Al trasgressore è stata applicata la sanzione pecuniaria di €. 10.000,00.

I controlli doganali eseguiti dai militari del Corpo e dai funzionari doganali, in attuazione della “Convenzione di Washington – CITES”, sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica e rappresentano un essenziale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.