Sicurezza in montagna e sport estremi: attività di vigilanza e controllo dei Carabinieri forestali del Parco Nazionale

Come tutti gli anni l’inizio della bella stagione vede un significativo incremento delle attività ludico ricreative che si svolgono all’aria aperta. Una località certamente emblematica per la nostra montagna è rappresentata dalla Pietra di Bismantova che infatti in questo periodo vede particolarmente intensificarsi le presenze legate a questo tipo di attività.

In tale contesto, il Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per mezzo del Nucleo Parco di Ligonchio ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo in località Pietra di Bismantova nel Comune di Castelnovo Monti, al fine di prevenire e, nel caso, reprimere eventuali condotte illecite, non escluso l’esercizio abusivo della professione di guida alpina; infatti lo svolgimento a titolo professionale dell’attività di accompagnamento su terreni dove possa essere necessario l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali sono per l’appunto le vie di roccia del monolite in questione, nonché il relativo insegnamento, è riservato alle Guide Alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte al relativo albo professionale.

Durante tale attività di controllo, i militari svolgono inoltre la vigilanza finalizzata al rispetto della Delibera N. 10/2021 del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che vieta, salvo specifiche autorizzazioni, l’accesso ciclabile alla sommità della Pietra di Bismantova e lo svolgimento di sport estremi (quali il B.A.S.E. Jumping).

Nell’ambito di tali servizi viene verificato quindi il rispetto delle specifiche normative, mirate a garantire l’incolumità dei frequentatori del sito di particolare interesse paesaggistico, naturale e culturale, notoriamente ricompreso nel Parco Nazionale.

Tale attività istituzionale rientra in un più ampio contesto di controllo del territorio, salvaguardia ambientale ed in questo caso anche l’occasione per favorire una maggiore sicurezza nel contesto montano della Pietra di Bismantova che, nonostante la semplice accessibilità, presenta un terreno particolarmente impervio.