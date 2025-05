Scuola, una nuova stagione dopo l’inverno demografico: se ne parla giovedì a Reggio Emilia

La nuova stagione della scuola, dopo il lungo inverno demografico. Se ne parlerà giovedì 15 maggio nell’aula magna dell’Università in viale Allegri su iniziativa della Provincia di Reggio Emilia ed in particolare della vicepresidente con delega all’Istruzione, Francesca Bedogni, insieme a Upi Emilia-Romagna e Ufficio scolastico XI Reggio Emilia del Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio di Unimore e Regione.

“Elaboriamo insieme un pensiero nuovo per la scuola al tempo del calo demografico”, l’obiettivo del pomeriggio di confronto al quale parteciperà, tra gli altri, anche il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Cpp, il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

Proprio al calo demografico Provincia e Ufficio scolastico avevano dedicato il focus dell’ultimo Annuario, il fondamentale strumento per la programmazione scolastica che Palazzo Allende da ben 31 anni mette a disposizione di amministratori e mondo della scuola. “In Italia i nuovi nati diminuiscono da quindici anni ed in provincia di Reggio Emilia il calo delle nascite è stato ancora più marcato che nel resto d’Italia: -38,9% a fronte di un -32,2% dell’Emilia-Romagna e di un -34,2% a livello nazionale – spiega la vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni – Eppure non si può certo dire che, nel Reggiano, le donne non facciano figli per la scarsità di servizi educativi e scolastici perché, oltre alla qualità di un sistema apprezzato in tutto il mondo, grazie anche a Fism e privati abbiamo una copertura nella fascia 0-3 anni di ben il 41,8% contro il 30% nazionale e addirittura del 93% nelle scuole dell’infanzia contro l’88,2% nazionale. Un lungo inverno demografico che si riflette inevitabilmente sulla popolazione scolastica e di cui la programmazione scolastica dovrà tenere conto negli anni a venire”.

Il programma di “Inverno demografico: una nuova stagione per la scuola?” prevede alle 14.30 di giovedì 15 maggio i saluti istituzionali da parte della stessa vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni – che modererà e coordinerà il pomeriggio – della consigliera regionale Elena Carletti, dell’assessora alle Politiche educative del Comune di Reggio Emilia Marwa Mahmoud e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi.

Seguiranno le relazioni di Gea Zoda, rappresentante del Coordinamento degli uffici di statistica delle Province italiane (“L’importanza del dato nella programmazione dei servizi”), di Gino Mazzoli, docente di Competenze psicologiche nella progettazione complessa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che fornirà un inquadramento generale sui dati della denatalità, e Claudia Giudici, garante regionale per l’Infanzia e dell’adolescenza e docente Unimore (“Denatalità e servizi”). Dopo un coffee break a cura dell’istituto “Motti”, il convegno proseguirà con gli interventi di Francesca Bergamini, dirigente del Settore Educazione della Regione Emilia-Romagna, su denatalità e programmazione scolastica, e con le conclusioni di Daniele Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore.

La partecipazione è gratuita compilando il form al link https://bit.ly/invernodem.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo YouTube di UPI Emilia-Romagna (@upiemilia-romagna3420).