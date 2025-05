Per maltempo annullata la chiusura della stazione di Modena sud prevista stasera

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Modena sud, in entrata e in uscita, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 12, alle 5:00 di martedì 13 maggio.

E’ stata anche annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 12, alle 5:00 di martedì 13 maggio; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto.