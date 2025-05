Modena “Siamo tutti uguali diversi”: workshop, incontri, performance e un festival

Modena si mobilita per la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra sabato 17 maggio, con un ricco calendario di eventi durante tutto il mese. Il programma, promosso con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche di Genere e Coesione Sociale del Comune di Modena, vedrà la collaborazione di numerose associazioni e istituzioni del territorio, tra cui Arcigay Modena Matthew Shepard, Agedo Bologna per l’Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Reggio Emilia, Cliché Modena, Cgil Modena, Librerie Coop, Università di Modena e Reggio Emilia e Croce Rossa Italiana.

Gli eventi, che prendono il via mercoledì 14 maggio, spaziano da workshop formativi, a test gratuiti e anonimi per Hiv e non solo, dalla presentazione di associazioni e libri fino al festival che celebra i 25 anni di Arcigay Modena. Non mancheranno momenti di riflessione sul ruolo delle Istituzioni nella promozione dell’equità di genere e spazi dedicati all’ascolto e al supporto per le vittime di discriminazioni.

“Il ricco calendario di iniziative che abbiamo messo a punto, Istituzioni locali ed Associazioni del territorio insieme – afferma Alessandra Camporota assessora con delega alle Politiche di genere e Coesione sociale – intende offrire una serie di occasioni per riflettere, approfondire e riaffermare i valori della pari dignità di ogni persona e della libertà individuale, anche quella sessuale. Eventi, incontri e presentazioni a cui diamo un particolare rilievo in questo mese rappresentano, però, solo la punta emergente del lavoro che ogni giorno occorre fare nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, in famiglia per affermare i principi costitutivi dell’Unione Europea e della Costituzione italiana contro ogni tipo di discriminazione, gli stessi a cui si ispira la Giornata”.

Ad aprire il calendario di appuntamenti sarà mercoledì 14 maggio, alle 19, un workshop formativo a cura di Angelica Polmonari, presidente di Arcigay Modena, intitolato “Alleniamoci ad allearci contro l’omotransfobia nei luoghi sportivi, educativi e di lavoro”. L’incontro, aperto dai saluti dell’assessora Camporota, si svolge in presenza presso sede di Arcigay Modena in via IV novembre 40/A e on line (https://meet.google.com/ouq-mack-axv), è a cura di Arcigay Modena, in collaborazione con Cittadella Vis Modena, nell’ambito del progetto “S.CE.G.L.I” (Play District) iniziativa sul contrasto delle discriminazioni di Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Sabato 17 maggio dalle 17 alle 20 presso l’Informagiovani di piazza Grande 17 tornano i “Test Days” con test gratuiti e anonimi per Hiv, Epatite C, Sifilide conselling e informazioni per malattie trasmesse sessualmente. L’iniziativa è a cura di Ausl di Modena, Azienda Ospedaliero Universitaria e Comune di Modena assieme alle associazioni di volontariato.

Sempre sabato 17 maggio alle 18 in via Cassiani 161 l’appuntamento è con la presentazione dell’associazione Cliché che venerdì 23 maggio alle 21 lancia anche quello che diventerà un appuntamento fisso mensile con “Il venerdì è un Cliché”.

Giovedì 29 Maggio ore 14.15 presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Aula Magna Ovest di viale Berengario 51, l’Università di Modena e Reggio Emilia propone convegno il “Verso l’equità di genere: il ruolo dell’università”, in cui si tratterà anche il tema della Carriera Alias nell’Università e delle politiche di sensibilizzazione contro discriminazioni e stereotipi di genere. L’evento si concluderà alle ore 19 con lo spettacolo teatrale “Che Genere di Accademia” della compagnia teatrale l’Interezza. Per partecipare: prenotazioni attraverso il form sul sito www.unimore.it/ita partire dal 12 maggio.

Martedì 30 maggio alle 18 presso la libreria Coop di corso Duomo 39, a Modena, presentazione del libro “Brutale”: l’autore Salvatore Falzone dialoga con Giuseppe Baraldi. All’iniziativa dell’associazione Cliché Modena e Librerie Coop, partecipa anche l’assessora Alessandra Camporota.

Infine, sabato 31 maggio dalle 14.30 alle 24 presso La Tenda di Modena, in viale Monte Kosica angolo via Molza, sarà la volta di “Siamo Ancora Queer: 25 anni di Arcigay Modena”, festival politico, socio-culturale e musicale con cui si celebrano i primi 25 anni di Arcigay Modena con talk, laboratori esperienziali, performances teatrali, DJ-sets, concerti, installazioni artistiche. Iniziativa di Arcigay Modena e Agedo Bologna per l’Emilia sostenuta dalla Fondazione di Modena, sarà aperta dai saluti del sindaco Massimo Mezzetti.

Per informazioni: Ufficio Politiche di genere, tel. 059 2032428 – 2032513 (pariopportunita@comune.modena.it, www.comune.modena.it/pariopportunita).