“Modena in giro”, si inaugura la nuova Pump track in via Chinnici

Ritmo, equilibrio e un po’ di audacia: è questo il segreto della Pump Track, la pista fatta di curve e gobbe, a circuito chiuso, che sta conquistando bambini e ragazzi in tutta Europa. Ora anche Modena ha la sua: si trova nell’area verde di via Chinnici, è lunga 45 metri, modulare e pensata per far divertire i più giovani in sicurezza, sfidando la gravità a colpi di “pump”. Mercoledì 14 maggio, alle 18.30, la pista viene inaugurata nell’ambito delle iniziative di “Modena in Giro”, il calendario di eventi in avvicinamento alla dodicesima tappa del Giro d’Italia che parte da Modena il 22 maggio. Oltre al taglio del nastro, l’appuntamento di mercoledì 14 prevede un divertente “Merenda bike party”, aperto a tutte le famiglie.

“Sport, aggregazione, socialità: sono questi gli ingredienti principali della nuova pista di Pump Track”, spiega l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. “Continua il nostro impegno a investire in impianti e infrastrutture sportive, per tutti e di tutti. Lo sport è al centro del nostro disegno di città e vogliamo continuare a investire in un’impiantistica pubblica, di qualità e diffusa su tutti i Quartieri.”

La nuova Pump Track è una pista modulare sviluppata in forma ovale con due curve paraboliche e sei gobbe. Le curve, piatte al centro e ripide nella parte alta, sono progettate per essere affrontate a qualsiasi velocità e, con un po’ di pratica, consentono di girare il circuito senza pedalare, ma solo utilizzando il movimento del corpo e della bicicletta.

La pista è particolarmente adatta a bambini e ragazzi, rappresentando un’ottima opportunità per avvicinarsi a questa disciplina in un contesto sicuro e controllato.

Contestualmente all’installazione della nuova pista, è stato eseguito un intervento di reshaping della pista ad anello in terra già presente nell’area, che è stata sistemata nelle forme e nelle pendenze delle curve paraboliche, ormai usurate. La pista modulare è stata collocata proprio all’interno dell’anello in terra, dando vita a un doppio tracciato: uno più corto e compatto, l’altro più lungo e largo, entrambi a disposizione della cittadinanza.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 48.739 euro, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione di Modena, che nell’ambito del bando Personae 2024 ha finanziato l’azione con un contributo di 41.500 euro, nell’ambito del progetto sport4Young.

Nei prossimi mesi, l’area sarà accessibile al pubblico in fasce orarie dedicate per un utilizzo libero e autonomo delle piste. In base a una convenzione, l’associazione PumpTrack Modena a.s.d. potrà organizzare corsi per i propri associati e si prenderà cura della manutenzione del verde e della pulizia dell’area.