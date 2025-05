Mercoledì a Casina primo incontro del ciclo Educazione Emotiva 2025 con Ameya Canovi

Mercoledì 14 maggio, alla Casa della Cultura – Biblioteca di Casina in via Marconi, alle 20.30 è in programma il primo appuntamento con l’edizione 2025 della rassegna di incontri “Educazione Emotiva”.

Ameya Gabriella Canovi, psicologa, autrice e divulgatrice, sarà la protagonista della serata dal titolo “Educare ai sentimenti, educare alle emozioni”, che affronterà tematiche centrali per la crescita personale e collettiva in un dialogo aperto e accessibile a tutti. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Educazione Emotiva è una rassegna culturale nata nel 2022 su iniziativa di Ilaria Cilloni, Vicesindaco di Casina, che spiega: “L’obiettivo dell’iniziativa è stato da subito quello di stimolare percorsi di introspezione, interrogandoci su temi che mai come oggi coinvolgono a livello profondo tantissime persone, di tutte le età. Siamo partiti dalla consapevolezza che è necessario un percorso di ascolto, in primis delle proprie emozioni: sapersi ascoltare, a mio avviso, è un atto di cura profondo, un modo per creare uno spazio sicuro dentro di sé in cui ogni emozione ha diritto di esistere, cercando di riconoscere ciò che sentiamo senza attribuirgli un giudizio, trasformando così in alleato quello che inizialmente può rappresentare un ostacolo. Questo ascolto può diventare invece uno strumento per vivere con più consapevolezza, per accogliere anche le fragilità e renderle punti di forza. Educazione Emotiva vuole dunque essere un’opportunità in più, uno strumento ulteriore per compiere scelte più consapevoli. Per riprendere il filo della rassegna, la serata di mercoledì è stata pensata proprio in quest’ottica tant’è che con la dottoressa Canovi abbiamo deciso di concentrarci sul significato del titolo della rassegna stessa: “Educare ai sentimenti, Educare alle emozioni”. Rassegna che, negli anni, si è strutturata come un percorso articolato, con il coinvolgimento di diversi professionisti esperti del settore psicologico, ma anche artisti, autori e figure del panorama culturale italiano”.

Dopo l’incontro di mercoledì, il ciclo proseguirà con altri due appuntamenti insieme ad Ameya Canovi in estate e in autunno: lunedì 11 agosto al Parco Pineta, l’area verde nel centro di Casina, per la presentazione del suo ultimo libro “Dentro di me c’è un posto bellissimo”; mercoledì 19 novembre di nuovo alla Casa della Cultura in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.