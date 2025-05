La Presidente del Consiglio comunale ha ricordato Maurizio Cevenini nell’anniversario della scomparsa

La Presidente del Consiglio comunale è intervenuta in apertura della seduta del consiglio di oggi per ricordare Maurizio Cevenini nel tredicesimo anniversario della scomparsa, avvenuta l’8 maggio 2012. Al termine, il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio.

Di seguito l’intervento di apertura della presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca.

“Oggi, in apertura della seduta Consiglio comunale, vogliamo dedicare un momento di ricordo a Maurizio Cevenini, che di questo consiglio è stato non solo presidente, ma anche e soprattutto un esempio di dedizione, equilibrio e profondo amore per la città di Bologna.

Maurizio Cevenini è stato molto più di un amministratore: con il suo sorriso, la sua capacità di ascolto, la sua instancabile presenza, ha saputo rappresentare un’idea di politica vicina alle persone, fatta di relazioni umane, di passione autentica e di rispetto per le istituzioni.

il “Cev”, come lo chiamavano tutti con affetto, ha incarnato un modo gentile e generoso di servire Bologna, con quel tratto inconfondibile che univa rigore e calore, competenza e umanità.

A distanza di anni la sua memoria è ancora viva, e ci ricorda quanto conti, anche in politica, la cura degli altri.

Vi invito ora a unirvi in un minuto di silenzio in suo ricordo”.