Ieri a Castellarano un villaggio della salute e della prevenzione

Domenica 11 maggio, in Piazza XX Luglio a Castellarano, una mattinata all’insegna del volontariato e della prevenzione insieme a tante persone e associazioni del territorio. Croce Rossa Italiana – comitato di Castellarano, Auser Castellarano, Lions Sassuolo, Fondazione Airc e Vos hanno dato vita ad un vero e proprio villaggio della salute, della prevenzione e degli stili di vita sani.

La giornata è stata l’occasione per inaugurare una nuova ambulanza, un momento che si inserisce nella settimana della giornata mondiale di Croce Rossa e che sottolinea il costante impegno dell’associazione a portare avanti un servizio che possa rispondere, in maniera sempre più puntuale, ai bisogni dell’intera Comunità.

Come ricordato dal Sindaco Giorgio Zanni e dalla presidentessa Alice Libbra, il Comitato di Croce Rossa di Castellarano è rimasto l’unico della provincia di Reggio Emilia ad essere composto unicamente da volontari: e proprio grazie alle numerose attività svolte quotidianamente, che è stato possibile acquistare il nuovo mezzo, che sarà operativo già a partire dalle prossime settimane.

Un traguardo importante reso possibile anche grazie al costante supporto che unisce i cittadini, l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.