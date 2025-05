Gruppo Dopo… di Nuovo gli Amici di Luca in scena al Teatro Dehon con “Over the moon”

Martedì 13 maggio ore 21.00 (con replica il 14 maggio mattina per le scuole) al Teatro Dehon (via Libia 59) nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, il gruppo Dopo… di Nuovo gli Amici di Luca presenta “Over the moon”, drammaturgia e regia di Alessandra Cortesi e coordinamento pedagogico di Antonella Vigilante. Lo spettacolo è frutto dei laboratori teatrali rivolti a persone con esiti di coma che si svolgono alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Ingresso a offerta libera.

Dalle note di regia: “Cambiare prospettiva, mentre ci si mette in viaggio verso qualcosa di completamente diverso da ieri. Punto di partenza l’haiku: Brucia il tetto, ora posso vedere la luna, un luogo magico, tra mito e leggenda, fonte di ispirazione che trasforma ogni azione reale in metafora poetica. Over the moon è un’espressione che vuol dire al settimo cielo, questo spettacolo vorrebbe essere un abbraccio a chi gli è bruciato il tetto, mentre gli si indica il cielo”.