Dopo le piogge accelerano i lavori per la realizzazione di cassa Secchia

I lavori di adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia sono proseguiti in questo periodo – nonostante il lieve rallentamento nel mese di aprile causato dalle condizioni meteorologiche avverse – con la realizzazione delle diaframmature, in fase di ulteriore avanzamento, e con l’avvio, previsto nei prossimi giorni, della fase di scavo e prelievo del materiale terroso per eseguire i rialzi e il consolidamento delle arginature della cassa stessa.

Questa fase dell’intervento è particolarmente rilevante perché consente al contempo di incrementare lo spazio all’interno della cassa da destinare alla laminazione delle piene e di recuperare il materiale destinato al rialzo e ringrosso delle arginature della cassa. L’esecuzione dei lavori, come anticipato è quindi proseguita, e ora, considerando di andare incontro ad una stagione più mite e favorevole, sono state avviate le attività di lavoro per procedere in maniera più celere. Tutte le operazioni saranno seguite da uno specifico piano di monitoraggio ambientale per tenere conto degli effetti dei lavori sui valori ambientali dell’area, come previsto dalla procedura di VIA e così come già effettuato in fase ante operam prima dell’inizio dei lavori. AIPo aggiornerà periodicamente sullo stato progressivo di avanzamento dell’opera idraulica.