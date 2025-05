Ruba in un centro commerciale di Reggio Emilia ma viene beccato da un agente libero dal servizio

Nel primo pomeriggio di venerdì 9 maggio, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia sono intervenuti all’interno di un centro commerciale di via Ferioli, a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto. Nello specifico, gli agenti della Polizia di Stato venivano allertati da un collega poliziotto libero dal servizio che, dopo aver notato un soggetto prelevare della merce ed uscire dal centro commerciale senza pagare lo aveva immediatamente fermato dopo essersi qualificato.

Vistosi braccato, il soggetto tentava a più riprese di divincolarsi spingendo il poliziotto e tentando di darsi nuovamente alla fuga ma, anche questa volta, veniva raggiunto e nuovamente bloccato fino all’arrivo sul posto della Volante. Si trattava di un 32enne di origine tunisina, già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti, anche specifici, il quale veniva trovato effettivamente in possesso di merce non pagata, prevalentemente costituita da generi alimentari di varia tipologia. L’uomo è stato condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato.

La merce, totalmente rivendibile, è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.