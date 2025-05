Reggio Emilia: vede il proprio monopattino in vendita su internet e chiama la Polizia locale. Due denunce per ricettazione

Storia a lieto fine per un reggiano, che dopo aver riconosciuto su un portale on line il proprio monopattino rubato dal garage di casa qualche mese prima, si è messo in contatto con il comando di Polizia locale di Reggio Emilia, permettendo agli agenti di recuperare la refurtiva e di individuare due ricettatori.

Grazie alla collaborazione del segnalante gli operatori del Nucleo antidegrado della Polizia locale si sono attivati e, fingendosi dei compratori, hanno agganciato l’inserzionista fissando un appuntamento nella prima periferia della città.

Dopo aver concordato un incontro gli operatori di via Brigata Reggio si sono presentati all’appuntamento in abiti borghesi e, fingendo di essere semplici compratori, hanno aspettato che i due sedicenti venditori estraessero dalla macchina il monopattino per accertare che i dati del mezzo corrispondessero alla denuncia di furto. Una volta verificata la provenienza furtiva del mezzo gli agenti si sono identificati e hanno fermato i malviventi. Portati in negli uffici di via Brigata Reggio per gli accertamenti di rito i due uomini sono stati denunciati per ricettazione, mentre il monopattino, del valore di oltre duemila euro, è stato restituito al legittimo proprietario. Durante le indagini, per ricostruire i diversi passaggi della refurtiva gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un secondo monopattino e una bicicletta elettrica occultati in un locale a disposizione di uno dei denunciati, al momento sono in corso accertamenti per individuare i proprietari dei due mezzi ritrovati.