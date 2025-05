Proseguono gli appuntamenti per la promozione dei cinque Sì all’appuntamento referendario promosso dalla Cgil

Sabato 10 maggio si svolgeranno, contemporaneamente in tutte le città italiane, iniziative di campagna referendaria che si rendono ancor più necessarie alla luce della scandalosa assenza di momenti informativi e di reale approfondimento negli spazi radiotelevisivi e dell’attacco da parte di alcuni esponenti politici e di governo al diritto costituzionale di voto tramite l’invito all’astensione.

In Emilia – Romagna sono decine le iniziative organizzate per domani sui territori per contrastare questo silenzio e la censura che circonda i temi oggetto del referendum.

Piacenza

Inaugurazione INFO POINT del comitato referendario di Piacenza in largo Battisti – angolo via Garibaldi con conferenza stampa, interventi dei rappresentati del comitato e volantinaggio (ore 10).

Parma

CGIL Parma, componente del Comitato promotore cittadino per il referendum, organizza per la mattinata di sabato 10 maggio, dalle ore 9 alle ore 12.30, momenti informativi, sia nell’Oltretorrente cittadino, in strada Imbriani, che nelle piazze di Fidenza (piazza Garibaldi) e Bedonia (davanti la Camera del Lavoro, in via Garibaldi, 74). Ci sarà inoltre una breve conferenza stampa alle ore 10.30 in strada Imbriani (nei pressi della Chiesa di Padre Lino) a Parma.

Reggio Emilia

INIZIATIVE BASTA CON IL SILENZIO – REGGIO EMILIA

Dalle 10.30 via Roma Banchetto per la Festa del Popol Giost e inaugurazione della piazza

Dalle 18:00 piazze del centro storico Volantinaggio itinerante del comitato Giovani per il Sì

Dalle 23:00 circolo ARCI Tunnel Banchetto e intervento alla serata Histerika

Campagnola ore 9-12 Mercato volantinaggio ore 20-23 Kampagnola Beer Fest volantinaggio

Guastalla ore 10:30 KaffeKlubben volantinaggio e dibattito

Sant’Ilario d’Enza ore 9-12 Mercato volantinaggio

Canossa ore 9-12 Mercato volantinaggio

Cavriago ore 16 Cavriago per la pace dibattito

Rubiera ore 9-12 Mercato volantinaggio

Castellarano ore 9-12 Coop volantinaggio

Carpineti ore 17:00-19:30 Biblioteca dibattito

Modena

CAMPAGNA INFORMATIVA BASTA CON IL SILENZIO SUI REFERENDUM:

Modena – Via Mondatora – Mercato Albinelli (9 -12) BANCHETTO E VOLANTINAGGIO

Modena – Via Emilia Centro tra P.zza delie Ova e P.zza Torre (16-18) BANCHETTO E VOLANTINAGGIO

Modena – Quartiere san Faustino mercatini (tutto il giorno) VOLANTINAGGIO

Carpi – Piazza Martiri (9 -12) BANCHETTO E VOLANTINAGGIO

Formigine: BANCHETTO al mercato (9-12)

Sassuolo: Circolo Alete Pagliani iniziativa presentazione libro con VOLANTINAGGIO (17.30)

Castelnuovo Rangone – mercato VOLANTINAGGIO (9-12) e Parco Rio Gamberi VOLANTINAGGIO (15-20)

Mirandola – Piazza della Costituzione (9 -12) BANCHETTO E VOLANTINAGGIO

San Prospero – Piazza Gramsci (8.30 -12.00) BANCHETTO E VOLANTINAGGIO

Bologna

Iniziativa FIOM CUCINE POPOLARI + CASA DI QUARTIERE- Bologna con VOLANTINAGGIO (tutto il giorno)

DIMONDI – Piazza Lucio Dalla Bologna DISCOBO VOLANTINAGGIO (15- 19) CGIL SERVIZI

Ingresso Cineteca Bologna MERCATO RITROVATO Bologn VOLANTINAGGIO (9 – 14) SPI

GIARDINI MARGHERITA GIARDINI E TERRAZZI Bologna VOLANTINAGGIO (9,30 – 12,30) FP

GIARDINI MARGHERITA GIARDINI E TERRAZZI Bologna VOLANTINAGGIO (15 – 18) FIOM

Inaugurazione della sede della CDL DI OZZANO DELL’EMILIA

Imola

Iniziativa NESSUN SEGNALE BASTA CON IL SILENZIO SUI REFERENDUM:

Imola 9-12 via Emilia

Castel S.Pietro 9-12 centro

Ferrara

VOLANTINAGGIO in iniziative già programmate nei mercati di FERRARA e Provincia:

ARGENTA, FERRARA, SAN BARTOLOMEO, SAN MARTINO, MIGLIARINO

Ravenna

In provincia di Ravenna, il 10 maggio sono in programma due momenti. Uno è organizzato alla mattina a Faenza dalle 9 alle 12 in piazza del Popolo, dove ci sarà un banchetto informativo e un volantinaggio. A Ravenna, invece, dalle 20 alle 21 nei pressi del teatro Alighieri, i promotori dei cinque quesiti referendari distribuiranno volantini e informeranno i cittadini sui contenuti della campagna referendaria.

Forlì Cesena

BORGHI Sagra del Bustreng tutto il giorno

CESENA: Piazza del Popolo ore 9-12.30

Conad Montefiori ore 9-13

Conad via Osoppo 86 Tutto il giorno

Via Giordano Bruno 220 Tutto il giorno

A&O Martorano ore 9-12.30

Conad City via Ravennate ore 9-12.30

Conad Ponte Abbadesse 8-13

Despar Quartiere al Mare ore 8.30-12.30

CESENATICO: Piazza Ciceruacchio ore 9-13

FORLÌ: Conad Cava ore 9-13; Parco Ribolle Incontro con la Comunità Albanese ore 17 presso Polisportiva Polis tutto il giorno

FORLIMPOPOLI: Fiorimpopoli tutto il giorno

MODIGLIANA: Mercato ore 8-13

SAN MAURO PASCOLI: Mercato ore 9-13

Rimini

Gazebo al mercato di Rimini

Gazebo al mercato di Cattolica

Gazebo al mercato di Villa Verucchio

Iniziativa pubblica DIFENDIAMO IL LAVORO organizzata dal Pd a Santarcangelo di Romagna con avvocato Giuliano Zamagni

Rimini – Bar Romani (via Popilia, 1) LETTURE DI CITTADINANZA, promosse da Comitato Sì Referendum Cittadinanza (ore 10)

Anche nelle giornate successive al 10 maggio sono annunciate diverse iniziative della Cgil su tutto il territorio regionale, in cui si approfondiranno i temi referendari con importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della storia politica italiana