Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con addensamenti cumuliformi lungo le aree appenniniche dove durante le ore centrali della giornata saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Ampi rasserenamenti sulle aree di pianura nelle ore pomeridiane. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Temperature minime in aumento comprese tra 10 e 14 gradi, massime in lieve aumento comprese tra 19 e 22 gradi. Venti deboli in prevalenza orientali. Mare mosso al mattino poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)