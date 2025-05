Presentata questa mattina l’edizione 2025 di Albinea Jazz 2025

Ancora grandissimi nomi per l’edizione 2025 della prestigiosa rassegna musicale Albinea Jazz, che quest’anno toccherà il traguardo delle 38 candeline.

L’evento si articolerà in tre concerti: il 19 luglio al parco dei Frassini; il 21 e il 23 luglio nel parco della splendida Villa Arnò.

Organizzato e ideato dal Comune di Albinea e dal direttore artistico Vilmo Delrio, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con l’Associazione Acid Tank, il festival ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del jazz, tanto affascinante quanto alle volte controverso e inafferrabile.

Questo incontro tra arte e musica, unito a uno sguardo alla realtà locale e nazionale, al talento dei musicisti di fama internazionale, fanno di Albinea Jazz un momento musicale di grande prestigio e di alta qualità.

La kermesse è stata presentata questa mattina nella sala civica di via Morandi. Erano presenti la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, il direttore Artistico Vilmo Delrio, Andrea Malagoli di Reggio Iniziative Culturali, la responsabile settore Cultura e della biblioteca Pablo Neruda Federica Franceschini e il rappresentante dell’associazione Acid Tank Evgueni Altovski.

Nell’anteprima di sabato 19 luglio, alle ore 21.30, nella cornice verde del Parco dei Frassini “M. Hack”, si esibirà Alessandro “Asso” Stefana. Si tratta di un chitarrista, compositore e polistrumentista che intreccia folk, sonorità cinematografiche e ambient in trame sonore di intenso fascino. Negli ultimi due decenni ha costruito un percorso atipico, lontano dai riflettori, ma ricco di collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali come Pj Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Vinicio Capossela, Calexico, Penguin Cafe, e molti altri. Il suo ultimo lavoro solista, pubblicato il 17 maggio 2024 da Ipecac Recordings, è un viaggio sonoro di profonda introspezione che parte dalle terre polverose del folk fino ad innalzarsi alla polvere di stelle. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’associazione Acid Tank Soundmedium. Biglietto unico a 13 euro e capienza massima di 500 posti (tra seduti e in piedi).

Acid Tank Soundmedium ETS è un collettivo multidisciplinare impegnato nella creazione, organizzazione e curatela di progetti sperimentali nel campo della musica, delle arti performative e delle installazioni. Dal 2020 ha promosso eventi e rassegne innovative in spazi non convenzionali, favorendo la contaminazione tra suono, corpo e ambiente.

Lunedì 21 luglio, alle ore 21.30, nel grande parco di villa Arnò salirà sul palco il “James Carter Organ Trio” composto da James Carter (sassofoni), Gerard Gibbs (organo) e Alex White (batteria).

Polistrumentista specializzato nel sax tenore, James Carter si è sempre prodotto in performance potenti ed energetiche. Negli anni novanta Carter attirò l’attenzione di stampa e pubblico per la maestria con cui, così giovane, riusciva a plasmare a suo piacimento qualsiasi stile jazz, passando dallo staccato tipico del sax degli anni ’20, ai fraseggi dixieland, al bop, all’R n’B ed al funk pur mantenendo un’identità musicale molto ben delineata. Nato a Detroit nel 1969 e trasferitosi nella Grande Mela non ancora ventenne, Carter inizia a frequentare l’ambiente jazzistico imponendosi ben presto anche in qualità di band leader. Plurivincitore del critics pool di Down Beat Magazine, Carter ha oggi all’attivo oltre quindici album ed un lungo, lunghissimo elenco di prestigiose collaborazioni a fianco di artisti del calibro di Herbie Hancock, Madeleine Peyroux, Sonny Rollins e Aretha Franklin. Ad Albinea verrà con il suo gruppo più recente, l’Organ Trio completato da altri validi musicisti della scena di Detroit con cui Carter si ricollega alle sue vere radici, quelle che affondano nel jazz muscolare degli anni ’60, dei piccoli combo con organo Hammond B3 e sassofono rovente, di cui furono maestri Gene Ammons, Eddie “Lockjaw” Davis e Stanley Turrentine.

Il biglietto intero costerà 25 euro, ma ci sarà come sempre una riduzione del 50% per i cittadini residenti ad Albinea, per i ragazzi sotto i 18 anni e gli accompagnatori di persone con disabilità motoria (dietro esibizione di documento di identità o certificazione). La capienza massima per questa esibizione è di 800 posti.

La chiusura di mercoledì 23 luglio vedrà come protagonista la “Mike Stern Band” che si esibirà, alle ore 21.30 sempre nella suggestiva cornice di Villa Arnò. L’ensemble è composta da Mike Stern (chitarra), Leni Stern (chitarra, n’goni e voce), Bob Franceschini (sax tenore), Jimmy Haslip (basso elettrico) e Dannis Chambers (batteria).

Con una carriera che abbraccia cinque decadi e una discografia che include una ventina di registrazioni eclettiche e innovative, con numerose nominations ai Grammy, Mike Stern si è affermato come uno dei principali chitarristi e compositori jazz e fusion della sua generazione.

Nato a Boston, Stern è un protagonista assoluto della storia chitarristica moderna. Salito alla fama internazionale per la sua partecipazione alla band di Miles Davis negli anni Ottanta, ha suonato anche con i Blood Sweet & Tears, Billy Cobham, Joe Henderson, Bob Berg, Michael e Randy Breker, Jim Hall, Pat Martino, Arturo Sandoval, Tom Harrell, Jaco Pastorius, e molti altri. Mike Stern è uno di quei rari virtuosi della chitarra, la cui straordinaria perizia tecnica non viene per nuocere all’estro, all’espressività e al gusto musicale. Un musicista in cui convivono la finezza e il lirismo di Jim Hall, lo swing trascinante di Wes Montgomery e l’attacco turbolento e overdrive di Jimi Hendrix rimiscelati in una fusion sempre intrisa di blues feeling. Ad Albinea si presenta con la sua affiatata band, una sorta di all-stars di maestri del jazz statunitense, con i quali presenterà il repertorio del suo ultimo lavoro discografico “Echoes and other Songs”.

Anche in questo caso il biglietto intero costerà 25 euro, ma ci sarà come sempre una riduzione del 50% per i cittadini residenti ad Albinea, per i ragazzi sotto i 18 anni e gli accompagnatori di persone con disabilità motoria (dietro esibizione di documento di identità o certificazione). La capienza massima è di 800 posti.

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Ets di Reggio Emilia, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività.

Si ringraziano gli sponsor e i partner tecnici per il fondamentale contributo offerto alla rassegna. Si esprime grande riconoscenza per la collaborazione a Caroline Salomon e Nicolas Arnò Schmitt per l’ospitalità nel bellissimo parco di Villa Arnò.

L’evento è promosso all’interno delle attività dell’Emilia-Romagna Music Commission e de “Montagna Mia I Festival dell’Appennino in Emilia-Romagna”.

Nell’area dei concerti sarà presente un punto ristoro.

ACQUISTO BIGLIETTI E PREVENDITA

Sabato 19 luglio 2025, ore 21.30

Parco dei Frassini “M. Hack” Albinea

Alessandro “Asso” Stefana

Intero: €. 13,00

Capienza massima 500 posti

Lunedì 21 luglio 2025, ore 21.30

Villa Arnò Albinea

James Carter Organ Trio

Intero: €. 25,00

Ridotto ragazzi (under 18 anni), residenti Comune di Albinea, persone con disabilità: €. 12,50

Capienza massima 800 posti

Mercoledì 23 luglio 2025, ore 21.30

Villa Arnò Albinea

Mike Stern band

Intero: €. 25,00

Ridotto ragazzi (under 18 anni), residenti Comune di Albinea, persone con disabilità: €. 12,50

Capienza massima 800 posti

INFO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CON VIVATICKET

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito www.vivaticket.com

(commissione per la prevendita € 2,00)

I posti per il concerto del 19 luglio sono liberi e non numerati.

I posti per i concerti del 21 e 23 luglio sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto.

È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita di Vivaticket (cerca il punto vendita a te più vicino shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), oppure in loco la sera stessa del concerto.

In caso di maltempo i concerti saranno annullati.

INFORMAZIONI

Biblioteca P. Neruda, Via Morandi, 9 Albinea (RE) 0522/590261 – biblioteca@comune.albinea.re.it