“È stato un giorno lunghissimo”, un omaggio in poesia ad Alberto Bertoni in occasione della sua ultima lezione universitaria

Esce per Incontri editrice È stato un giorno lunghissimo, un omaggio ad Alberto Bertoni in occasione del suo settantesimo compleanno e dell’ultimo anno trascorso come professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea e Poesia italiana del Novecento all’Alma Mater Studiorium – Università di Bologna.

Un omaggio che non poteva che essere in forma di poesia: È stato un giorno lunghissimo raccoglie, spiegano i curatori Federico Carrera e Elena Grazioli, “componimenti poetici, in parte inediti, scritti e dedicati ad Alberto da tanti amici e amiche, come gesto di gratitudine da parte dei suoi allievi per tutto quello che ci ha insegnato in questi anni”. Troviamo così riuniti in un unico, prezioso volume cinquantotto componimenti dedicati ad Alberto Bertoni da altrettanti amici e amiche, fratelli e sorelle in poesia.

“Il volume che consegniamo qui al nostro comune amico Alberto – scrive Roberto Galaverni nella Prefazione – altro non è che un pegno di amicizia, e più precisamente di un’amicizia nel nome della poesia. Sacre l’una e l’altra, dunque; e sacre come solo sanno essere le occasioni uniche per cui una vita è degna di essere vissuta”.

È stato un giorno lunghissimo riunisce testi di Roberto Alperoli, Daniele Benati, Marco Bini, Gisella Blanco, Vito Bonito, Maria Borio, Silvia Bre, Francesco Carbognin, Stefano Carrai, Federico Carrera, Alberto Casadei, Marilina Ciaco, Guido Conti, Maurizio Cucchi, Diletta D’Angelo, Stefano Dal Bianco, Milo De Angelis, Gianni D’Elia, Elisabetta Destasio Vettori, Alessandro Di Prima, Alessandro Fo, Gabriele Frasca, Rosanna Frattaruolo, Riccardo Frolloni, Roberto Galaverni, Mattia Gallerani, Carmen Gallo, Francesco Genitoni, Andrea Gibellini, Mariangela Gualtieri, Francesco Guccini, Vivian Lamarque, Isabella Leardini, Valerio Magrelli, Alberto Masala, Stefano Massari, Guido Monti, Elisa Nanini, Damiano Ori, Roberto Pazzi, Gilda Policastro, Giancarlo Pontiggia, Fabio Pusterla, Stefano Raimondi, Emilio Rentocchini, Antonio Riccardi, Jean Robaey, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Francesca Serragnoli, Giancarlo Sissa, Luigia Sorrentino, Pietro Tabarroni, Elio Tavilla, Enrico Testa, Enrico Trebbi, Paolo Valesio, Maria Luisa Vezzali, Gian Mario Villalta, Beatrice Zerbini.

Elena Grazioli è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Si è occupata di Giacomo Casanova e Raffaele Mattioli, oggetto delle monografie Se non vado errato coi ricordi. Giacomo Casanova a Dux (Marsilio, 2023) e L’uomo oltre la banca. Raffaele Mattioli fra immagine pubblica e privata (Luni, 2025). Con Alberto Bertoni ha curato Lavorare stanca di Cesare Pavese (Interno Poesia, 2021).

Federico Carrera, laureato in Lettere Classiche e in Italianistica, studia Filologia Classica all’Università di Bologna. Ha pubblicato due raccolte di poesia, Frammenti di noia (2019) e Tentativi di vita (2021 – Premio Mauro Maconi 2022). Collabora con il Poesia Festival delle Terre dei Castelli ed è nella redazione di «Poesia del Nostro Tempo».