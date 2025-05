Domani a Casalgrande un incontro con esibizione/lezione di kickboxing con al centro il tema della salute

Un pomeriggio per parlare di salute, benessere e movimento per le donne operate di tumore al seno.

E’ l’incontro in programma domani, sabato 10 maggio, dalle 15 alle 17 al PalaKeope di Via Aosta 10 a Casalgrande, dal titolo ‘Movimento e Salute. I benefici per le donne operate di tumore al seno’, in cui si svilupperà un incontro e una lezione pratica di kickboxing grazie alla presenza delle atlete della kickboxing school della K.B.S di Scandiano.

L’evento è organizzato su iniziativa dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia e le Amiche del CORE con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casalgrande, Salvaterra Eventi 3.0, K.B.S Scandiano e Pallamano Spallanzani Casalgrande.

Interverranno anche la dottoressa Stefania Fugazzaro (fisiatra e Responsabile Riabilitazione Oncologica), la dottoressa Barbara Piccinelli (fisiatra e Responsabile Riabilitazione area Brest Unit e Linfedemi), la dottoressa Monia Accogli (fisioterapia, Ambulatorio Movemente & Rehabilitation), la dottoressa Elisa Gasparini (Oncologa) e il dottor Eugenio Cenini (Direttore della Chirurgia Senologica).

Con la partecipazione dell’attrice Rita Mareggini

Interverrà anche il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, che porterà i saluti dell’Amministrazione e della comunità casalgrandese e darà il via all’incontro.