“A cena con il colore”: una festa tra gusto e creatività

Si rinnova l’appuntamento con “A cena con il colore”, l’evento open air promosso da Ceramicolor, Associazione di settore di Federchimica che rappresenta i colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sassuolo, si terrà giovedì 19 giugno a partire dalle ore 20.30 nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi, e conferma il format che nelle scorse edizioni ha registrato il tutto esaurito, con oltre 400 partecipanti.

L’iniziativa, nata per valorizzare il legame tra territorio, colore e creatività, rappresenta un’occasione di aggregazione e di riscoperta dello spazio urbano attraverso un’esperienza conviviale, originale e inclusiva. Le aziende associate a Ceramicolor propongono alla cittadinanza emiliana una serata all’insegna della condivisione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al ruolo del colore nell’industria ceramica, attraverso un linguaggio semplice e accessibile.

Ogni tavolata, formata da un massimo di sei persone, sarà associata a un colore (blu, giallo, rosso, verde, viola, azzurro o arancione). I partecipanti sono invitati a portare da casa il necessario per cenare – cibo, bevande, stoviglie, tovaglia e decorazioni – oltre a indossare un abbigliamento coordinato con il colore assegnato, contribuendo così alla vivacità cromatica della piazza.

La serata sarà condotta da Carlotta Savorelli, speaker radiofonica e volto televisivo, che animerà l’evento con un momento di karaoke dal vivo, offrendo ai presenti l’occasione di mettersi in gioco con leggerezza e stile.

Non mancherà un momento dedicato alla creatività e al gusto: una giuria d’eccezione – composta dal graphic designer FM, conosciuto sui social come FM_Visualdesigner, e dalla chef e formatrice Carlotta Lolli – valuterà gli allestimenti e le proposte gastronomiche delle tavolate.

Due le categorie in gara: Creatività (per mise en place, outfit e stile decorativo) e Food (per

l’originalità e qualità delle pietanze).

Ai due tavoli vincitori sarà assegnato un premio a sorpresa, svelato nel corso della serata.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il link dedicato https://thesignofcolor.com/acena-con-il-colore-2025/ o contattando il numero 328 5755732.

“A cena con il colore” si inserisce all’interno del progetto Thesignofcolor, ideato da Ceramicolor nel 2016 con l’obiettivo di promuovere la cultura del colore in tutte le sue declinazioni. Nato come blog editoriale (https://thesignofcolor.com/) oggi si presenta come un vero e proprio magazine digitale, arricchito da rubriche tematiche e contenuti culturali che esplorano il colore attraverso arte, design, cibo, creatività e comunicazione visiva.

Blog: https://thesignofcolor.com/

Facebook: https://www.facebook.com/thesignofcolor/

Instagram: https://www.instagram.com/thesignofcolor/

Pagina dell’evento: https://thesignofcolor.com/a-cena-con-il-colore-2025/