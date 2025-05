Martedì 13 maggio, la Questura di Bologna, in collaborazione con la ASD Villanova Volley, con il supporto del locale Ufficio Scolastico Regionale, e con il patrocinio della Federazione Italiana Pallavolo, ha organizzato un evento di legalità e inclusione denominato è “UNA RETE DI VALORI: LA POLIZIA DI STATO CON IL SITTING VOLLEY”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna e provincia, con la finalità di promuovere la disciplina sportiva paralimpica del Sitting Volley.

Si svolgerà un torneo sportivo non competitivo presso l’Impianto Sportivo “A. Baratti”, sito all’interno del complesso sportivo “Sferisterio” in via Irnerio n. 4 (parco della “Montagnola”). All’evento parteciperanno anche l’ex tecnico della selezione femminile campione d’Europa Ribeiro Amauri (medaglia d’oro olimpica come atleta della selezione brasiliana di pallavolo indoor), alcuni atleti del team bolognese di sitting volley composto da personale della Polizia di Stato e da atleti esterni all’Amministrazione con disabilità. Saranno, altresì, presenti gli atleti del Gruppo sportivo “Fiamme Oro” Andrea Minguzzi (lotta greco-romana) e Martina Grimaldi (nuoto) e del Volley team bologna ( squadra di pallavolo di serie b femminile).

Il torneo inizierà alle ore 9.00. Alle ore 10.30 Laura Tommasino (Giornalista, Agenzia Sport Press) presenterà l’evento alla stampa e agli ospiti, ci saranno i saluti istituzionali e a seguire una dimostrazione di Sitting Volley. Contestualmente, nel corso della mattinata, all’interno del Parco della Montagnola saranno presenti gli stand e mezzi delle specialità della Polizia di Stato e degli uffici della Questura:

Polizia Ferroviaria

Polizia Scientifica

Reparto Mobile

Artificieri

Cinofili

Squadra Volante

Ufficio Sanitario

In Piazza XX Settembre, nell’ambito del progetto di riqualificazione denominato “XXL Piazza Libera” ideato da Ascom Bologna dopo l’aggiudicazione del bando promosso dal Comune di Bologna, si svolgerà la tappa della campagna itinerante “Una vita da Social” ideata dalla Polizia Postale per diffondere l’utilizzo consapevole di internet e dei social network tra i giovani. Sarà altresì presente la Polizia Stradale con la Lamborghini Huaracan.